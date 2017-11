Razigrani Alli potopil Real na Wembleyju

Zmaga Manchester Cityja v Neaplju

1. november 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 1. november 2017 ob 22:37

London - MMC RTV SLO

Derbi 4. kroga Lige prvakov je na Wembleyju pripadel Tottenhamu, ki je ugnal madridski Real s 3:1 in si že zagotovil osmino finala.

Na šesti medsebojni tekmi je Tottenham prvič okusil slast zmage nad kraljevim klubom. Kieran Trippier in Dele Alli sta zrežirala vodilni zadetek Tottenhama. Alli je zadel še v drugem polčasu. Domače navijače je v 65. minuti razveselil še Christian Eriksen. Realu je "tolažilni" gol v 80. minuti zagotovil Cristiano Ronaldo.

Borussia Dortmund je v veliki krizi, saj je z Apoelom še enkrat igrala neodločeno, tudi v Nemčiji je bil izid 1:1. Črno-rumeni se bodo v soboto na derbiju Bundeslige srečali z Bayernom.

Napoli v velikih težavah

Zelo pomembna tekma je bila tudi v Neaplju, kjer je vodilna ekipa Serie A doživela nov poraz in tako ostaja le pri treh osvojenih točkah. Manchester City si je z zmago s 4:2 že zagotovil osmino finala.

Lorenzo Insigne je domače popeljal v vodstvo, gostje so potem z goloma Nicolasa Otamendija in Johna Stonesa prišli do vodstva, a je z bele točke v 62. minuti izenačil Jorginho. Na koncu je bilo 4:2 za še vedno stoodstotne goste, zadnji je v polno zadel Raheem Sterling, potem ko je bil uspešen še Sergio Agüero.

V drugem obračunu je Šahtar dosegel novo zmago, s katero ostaja na drugem mestu, tokrat je s 3:1 premagal Feyenoord, ki po štirih tekmah še nima niti točke.

Kampl in soigralci poraženi v Portu

V skupini G je Kevin Kampl odigral vseh 90 minut za RB Leipzig. Porto je ugnal rdeče bike s 3:1 in se jim oddolžil za poraz pred dvema tednoma. Gostitelje je v vodstvo popeljal Hector Hererra, izenačil pa je Timo Werner v 48. minuti. Najboljši nemški napadalec je vstopil takoj na začetku drugega polčasa. Danilo Pereira je v 61. minuti zadel z glavo, zmago Porta pa je v 93. minuti postavil Maxi Pereira.

Že popoldne sta se v prvi tekmi te skupine pomerila prvi in zadnji. Vodilni Bešiktaš je remiziral z Monacom (1:1), tako da bo moral na zanesljivo potrditev napredovanja počakati do naslednjega kroga.

Skupina F:

NAPOLI - MANCHESTER CITY 2:4 (1:1)

Insigne 21., Jorginho 62./11-m; Otamendi 34., Stones 48., Agüero 69., Sterling 92.

Napoli: Reina, Hysaj, Raul Albiol, Koulibaly, Ghoulam (31./Maggio), Jorginho (82./Ounas), Allan (75./Rog), Hamšik, Jose Callejon, Mertens, Insigne.

Man. City: Ederson, Danilo, Stones, Otamendi, Delph, Fernandinho, Gündogan (71./Silva), Sterling, De Bruyne, Sane (90./Gabriel Jesus), Agüero (76./Bernardo Silva).

Sodnik: Felix Brych (Nemčija)



ŠAHTAR - FEYENOORD 3:1 (2:1)

Ferreyra 14., Marlos 17., 68.; Jorgensen 12.

Lestvica: MANCHESTER CITY * 4 4 0 0 12:3 12 ŠAHTAR 4 3 0 1 7:5 9 NAPOLI 4 1 0 3 7:9 3 FEYENOORD 4 0 0 4 3:12 0 * - v osmini finala



Skupina G:

PORTO - RB LEIPZIG 3:1 (1:0)

Herrera 13., Danilo Pereira 62., Maxi Pereira 93.; Werner 48.

Kampl (RB Leipzig) je igral vso tekmo.

BEŠIKTAŠ - MONACO 1:1 (0:1)

Tosun 54./11-m; Rony Lopes 45.

Lestvica: BEŠIKTAŠ 4 3 1 0 8:3 10 PORTO 4 2 0 2 9:7 6 RB LEIPZIG 4 1 1 2 5:8 4 MONACO 4 0 2 2 3:7 2



Skupina H:

TOTTENHAM - REAL MADRID 3:1 (1:0)

Alli 27., 56., Eriksen 65.; Ronaldo 80.

Tottenham: Lloris, Alderweireld (24./Sissoko), Sanchez, Vertonghen, Trippier, Winks (66./Dembele), Dier, Davies, Alli, Eriksen, Kane (79./Llorente).

Real Madrid: Casilla, Achraf, Nacho, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modrić (81./Theo Hernandez), Kroos, Isco (73./Mayoral), Benzema (73./Asensio), Ronaldo.

Sodnik: Cüneyt Cakir (Turčija)

BORUSSIA (D) - APOEL 1:1 (1:0)

Guerreiro 29.; Pote 52.

Lestvica: TOTTENHAM * 4 3 1 0 10:3 10 REAL MADRID 4 2 1 1 8:5 7 BORUSSIA (D) 4 0 2 2 4:8 2 APOEL 4 0 2 2 2:8 2 * - v osmini finala

A. G.