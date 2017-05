Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Marco Reus se verjetno ne bo vrnil do začetka nove sezone. 5. avgusta se bo Borussia v nemškem superpokalu srečala z Bayernom. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Reus ima raztrgano križno vez desnega kolena - počival bo več mesecev

V soboto osvojil prvo večjo lovoriko v karieri

29. maj 2017 ob 18:34

Marco Reus res nima sreče, konec sezone je znova pričakal poškodovan. Nogometaš dortmundske Borussie je v finalu nemškega pokala proti Eintrachtu v soboto staknil poškodbo križnih kolenskih vezi.

27-letni Reus se je poškodoval ob polčasu finalne tekme nemškega pokala v Berlinu, ki jo je Borussia dobila z 2:1. Po koncu tekme je prišepal na igrišče s povitim kolenom in se udeležil slavja ob osvojitvi pokalne lovorike. Po zdravniških pregledih so ugotovili, da si je raztrgal križno vez desnega kolena, terapije in okrevanje bodo predvidoma trajali več mesecev.

Za Pokal konfederaicj ni bil predviden

Nemški selektor Joachim Löw je s seznama reprezentance preventivno črtal Reusa za junijski Pokal konfederacij v Rusiji. Zaradi hude poškodbe gležnja je moral že izpustiti svetovno prvenstvo leta 2014, ko so njegovi rojaki postali svetovni prvaki.

Njegov seznam poškodb je dolg. Zaradi poškodbe dimelj je moral izpustiti tudi Euro 2016, v letošnji sezoni pa so ga zdravniki že obravnavali zaradi natrgane kite v podkolenskem zgibu in poškodovane pete.

"To je nov grenak dan zanj. Res ne vem, zakaj ima toliko smole s poškodbami. To se je zgodilo ravno zdaj, ko je po vseh izgubljenih finalnih tekmah le osvojil prvo veliko lovoriko v karieri," je dejal kapetan črno-rumeni Marcel Schmelzer.

