Ronaldo naj bi v znak dobre volje poravnal očitane obveznosti do davkarije

Njegovi zastopniki brez komentarja

21. junij 2017 ob 21:00

Madrid - MMC RTV SLO/Reuters

Španska javna televizija TVE je poročala, da bo Cristiano Ronaldo plačal 14,7 milijona evrov, kolikor naj bi utajil na bančnih računih v davčnih oazah.

TVE je brez razkritja vira navedel, da naj bi to storil v znak dobre volje.

Kot je znano, je prejšnji teden v javnost prišla novica, da zvezdniku Reala davčne oblasti očitajo utajo med letoma 2011 in 2014. Portugalski časopisi so v petek poročali, da želi "globoko razočarani" Ronaldo zaradi obtožb celo zapustiti Real Madrid in da je klub že zaprosil za prestop drugam.

32-letni Ronaldo je s portugalsko reprezentanco trenutno na Pokalu konfederacij v Rusiji. Predsednik Reala Florentino Perez je v torek dejal, da se bo z njim pogovoril po koncu tega tekmovanja, a "da bi se moralo zgoditi nekaj zelo čudnega, da ne bi ostal igralec Reala".

Špansko tožilstvo je sporočilo, da bo Ronaldo pred sodnika stopil 31. julija, po poročanju televizije TVE pa se bo tam zagovarjal kot nedolžen oziroma bo želel dokazati, da ni nikoli počel davčnih goljufij.

Njegovi zastopniki poročanja televizije niso želeli komentirati.

M. R.