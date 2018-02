Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Will Grigg je spretno zaključil protinapad. Foto: Reuters Dodaj v

Senzacija v Pokalu FA - Grigg šokiral Manchester City

Guardiola izgubil živce že ob odmoru

19. februar 2018 ob 23:19

Wigan - MMC RTV SLO

V eni izmed največjih senzacij v zgodovini Pokala FA so nogometaši Wigana izločili Manchester City z 1:0. Mož odločitve je bil ljubljenec občinstva Will Grigg.

Neverjetni prizori na stadionu DW po koncu tekme. Navijači so v popolni evforiji preplavili zelenico in iskali kultnega Grigga. Tretjeuvrščena ekipa tretje angleške lige je šokirala izbrance Pepa Guardiole, ki zanesljivo vodijo v Premier ligi.

Težave za City so se začele v sodnikovem dodatku prvega polčasa, ko je Fabian Delph z drsečim štartom pokosil Maxa Powerja. Sodnik Anthony Taylor je že imel v roki rumeni karton, a se je nato odločil za rdečega.

Tudi v drugem polčasu je bil City precej bolj nevaren, gostitelji pa so izvedli protinapad enajst minut pred koncem, Callum Elder je sijajno zaposlčil Grigga, ki je stekel proti vratom, si žogo naravnal na desno nogo in z roba kazenskega prostora matiral Claudia Brava.

"Will Grigg's on fire" so prepevali navijači po koncu tekme na sredini zelenici. Nogometaše so nosili na ramenih. Guardiola je bil besen na domačega trenerja Paula Cooka že ob odmoru, preprirala sta se na hodniku pred vhodom na igrišče.

Manchester City je imel neverjetno premoč (streli 4:29, v okvir vrat 2:5), posest žoge (17:83 %), koti (0:15)! Zdaj čaka Guardiolo veliko dela do nedelje, ko je na sporedu finale ligaškega pokala proti Arsenalu na stadionu Wembley.

Pokal FA, osmina finala:

WIGAN - Manchester City 1:0 (0:0)

Grigg 79.

RK: Delph 45./Man. City

CHELSEA - Hull City 4:0 (4:0)

Willian 2., 32., Pedro 27., Giroud 42.

Meyler (Hull) je v 51. minuti zapravil 11-m.

LEICESTER - Sheffield United 1:0 (0:0)

Vardy 66.

SHEFFIELD WEDNESDAY - SWANSEA 0:0

West Bromwich - SOUTHAMPTON 1:2 (0:1)

Rondon 58.; Hoedt 11., Tadić 56.



BRIGHTON - Coventry 3:1 (2:0)

Locadia 15., Goldson 34., Ulloa 61.; Clarke-Harris 77.

Huddersfield - MANCHESTER UNITED 0:2 (0:1)

Lukaku 3., 55.

ROCHDALE - TOTTENHAM 2:2 (1:0)

Henderson 45., Davies 93.; Moura 59., Kane 88./11-m

A. G.