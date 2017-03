Sergi Roberto: Ta ekipa je sestavljena za zgodovinske podvige

9. marec 2017 ob 07:18

Barcelona - MMC RTV SLO

Paris SG je na Camp Nouu doživel najgrenkejši poraz v zgodovini kluba, trener Unai Emery pa ni iskal izgovorov. Tudi nemškega sodnika Deniza Aytekina ni omenjal.

Španski mediji kar tekmujejo v hvalospevih za Barcelono, ki je uprizorila največjo vrnitev v zgodovini Lige prvakov. Katalonci so z zmago s 6:1 postavili nov mejnik, ki se je še v 88. minuti pri izidu 3:1 zdel popolnoma nemogoč.

"Iz rok smo izpustili veliko priložnost in vsi se zavedamo tega. V drugem polčasu smo odlično vrnili v igro, a smo v sodnikovem dodatku zapravili vse. Barcelona je na svojem stadionu sposobna takega preobrata. V zadnjih minutah so zaigrali na vse ali nič in premagali so nas," je pojasnil 45-letni Emery, ki je že na klopi Seville doživel številne poraze proti Barceloni.

Di Maria na klopi vse do 55. minute

Šele v 55. minuti pri zaostanku z 0:3 je v igro poslal Angela di Mario, ki je poživil igro Parižanov in imel na nogi četrtfinale, ko se je pet minut pred koncem znašel sam pred Marcom Andrejem ter Stegnom, a je v zadnjem trenutku posredoval Javier Mascherano. Četrt ure pred koncem je iz igre vzel Juliana Draxlerja in znova je imel na igrišču premalo igralcev, ki bi zadržali žogo na polovici Barcelone.

Pritisk se je v zadnjih desetih minutah stopnjeval, svoje pa je dodal tudi sodnik Aytekin, ki je zelo priznan v Bundesligi. V 11. minuti ni pokazal na belo točko ob igranju Mascherana z roko, v zadnji minuti pa je takoj zapiskal, ko je Luis Suarez zelo hitro padel v kazenskem prostoru.

Emery: Iz negativne izkušnje se lahko veliko naučimo

"V prvem polčasu nas je vzdušje na stadionu zelo vplivalo na naše igralce. Prehitro smo prejeli prvi gol. V drugem polčasu smo se umirili in dolgo časa smo imeli vse pod nadzorom. Res je, da so odločitve pri enajstmetrovkah šle njim v prid, vendar smo naredili preveč napak v ključnih trenutkih. Nikakor nismo uspeli prikazati igre s prve tekme pred tremi tedni. Moramo sprejeti ta poraz, ki bo pripomogel, da bo ta ekipa zrastla. Na prvi tekmi smo odigrali sijajno in imeli smo veliko samozavest. Vse je kazalo dobro tudi tokrat, vse do zadnjih minut. Iz take negativne izkušnje se lahko veliko naučimo, to velja za igralce in seveda tudi za celoten trenerski štab," je še dodal Emery.

Bogati predsednik kluba zelo jezen

Predsednik Nasser Al-Khelaifi je bil besen po tekmi: "Nobenih izgovorov ne sme biti! V prvem polčasu sploh nismo igrali. Po zmagi s 4:0 na prvi tekmi je težko sprejeti tak poraz, vendar nimamo nobene izbire. V nogometu ni nobenih garancij. Kar težko verjamem, da smo prejeli tri gole v zadnjih sedmih minutah. Zdaj smo res vsi na tleh."

Luis Enrique: Grozljivka s srečnim koncem

"Osem let sem bil igralec Barcelone, tri leta pa sem trener, a še nikoli nisem doživel takega vzdušja na Camp Nouu. To je res noro! Nogomet je prav poseben šport. Vsi otroci in odrasli, ki so bili na tej tekmi, je ne bodo nikoli pozabili. To zmago posvečam vsem navijačem, ki so verjeli v nas. Po prvi tekmi smo prejeli ostre kritike z vseh strani. Tako noč je težko opisati z besedami. To je bila grozljivka s srečnim koncem," je bil navdušen Luis Enrique, ki je pred dvema letoma popeljal Barcelono do trojne krone.

Rakitić: To je bila Barcelona - najboljša ekipa na svetu

"Po prejetem golu se je res zdelo nemogoče, da bi nam uspelo. Tudi 20 minut po tekmi preprosto ne morem verjeti. To je bila Barcelona - najboljša ekipa na svetu," je bil evforičen Ivan Rakitić.

"Res je, da sem dosegel odločilni gol, a celotna ekipa je odigrala spektakularno srečanje od prve minute do zadnje. Zelo nam je pomagal hiter zadetek za 1:0, potem smo vsi verjeli, da bi nam lahko uspelo. Bili smo na tleh po porazu v Parizu, vendar je ta ekipa sestavljena za zgodovinske podvige," je poudaril junak večera Sergi Roberto, ki je vstopil v 76. minuti.

Neymar: Parižani so se bali, mi pa smo uživali

Neymar je priigral prvo enajstmetrovko, zadel je s prostega strela za 4:1 in nato še z bele točke za 5:1: "Barcelona lahko nadomesti vsak zaostanek. Res smo igrali z užitkom. To je najboljša tekma v moji karieri. Kmalu smo začutili, da se nas Parižani bojijo, saj so nam prepuščali posest žoge. Verjeli smo v našo moč in se tako vpisali v zgodovino," je razlagal Brazilec.

Še vedno je mogoča trojna krona

Pred tremi tedni se je zdela sezona Barcelone že popolnoma zavožena. V španskem prvenstvu je imel madridski Real točko prednosti in dve tekmi manj. Kraljevi klub je izgubil v Valencii (1:2) in le remiziral z Las Palmasom doma (3:3). Zdaj ima celo Barcelona točko naskoka, Real pa ima tekmo manj, ki pa jo mora odigrati na stadionu Balaidos v Vigu in čaka ga zelo težka naloga.

Po objavi Luisa Enriqueja, da zapušča klop Barcelone po koncu sezone, se je krivulja Kataloncev obrnila močno navzgor in vse kaže, da vitrina Barcelone v letošnji sezoni ne bo prazna. Tudi nov trojček ni nemogoč, pa čeprav je do tja še dolga pot.

A. G.