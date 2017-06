Slovenski klubi začenjajo evropsko sezono

Gorica in Olimpija gostujeta, Domžalčani gostitelji v Celju

29. junij 2017 ob 10:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prvi bodo od slovenskih klubov na evropsko sceno stopili nogometaši Gorice, ki jih prva tekma uvodnega predkroga kvalifikacij za Evropsko ligo proti Širaku v Armeniji čaka že ob 14. uri.

"Armenici imajo tehnično zelo dobro podkovano ekipo z dobrimi posamezniki. Morali bomo biti čim bolj kompaktni in jim prepustii čim manj prostora, da ne pridejo do izraza njihove dobre stvari," je povedal trener Gorice Miran Srebrnič in dodal: "Zagotovo se ne začetku ne bomo zaleteli z glavo skozi zid. Tekam se igra na nadmorski višini 1.500 metrov, zato moramo najprej videti, kašni bodo pogoji. Če bomo pokazali tisto, kar znamo, lahko premagamo nasprotnika."

Ob 18. uri bo Olimpija gostovala na pri Vaasi, ki je trenutno drugouvrščena ekipa finskega prvenstva.

Domžale bodo v Celju igrale s Floro iz Estonije ob 20.30. Povratne tekme bodo naslednji četrtek.

Danes ob 14.00:

ŠIRAK (ARM) - GORICA

Verjetna postava Gorice:

Sorčan, Gregorič, Boben, Kavčič, Celcer, Kolenc, Grudina, Žigon, Kapić, Osuji, Filipović

Ob 18.00:

VAASA (FIN) - OLIMPIJA

Verjetna postava Olimpije:

Vidmar, Ilić, MItrović, Zarifović, Štiglec, Tomić, Cretu, Brkić, Issah, Oduwa, Benko.

Ob 20.30:

DOMŽALE - FLORA TALIN (EST)

Verjetna postava Domžal:

Milić, Širok, Blažič, Dobrovoljc, Balkovec, Husmani, Repas, Vetrih, Bizjak, Matjašič, Firer.

R. K.