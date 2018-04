Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 9 glasov Ocenite to novico! Leo Messi je v letošnji sezoni španskega prvenstva dosegel že 32 golov. Tako je postal edini igralec v zgodovini La lige, ki je v sedmih različnih sezonah dosegel po vsaj 30 golov. Foto: Reuters Nogometaši Barcelone so si po končani tekmi dali duška. Foto: Reuters Sorodne novice Montella odpuščen drugič v sezoni - Caparros novi trener Seville Dodaj v

Messi v La Coruni potrdil 25. naslov Barcelone

Jan Oblak zaradi odločitve trenerja tokrat ni nastopil

29. april 2018 ob 20:44,

zadnji poseg: 29. april 2018 ob 23:05

La Coruna - MMC RTV SLO

Nogometaši Barcelone slavijo 25. naslov španskih državnih prvakov, potem ko so v 35. krogu slavili v gosteh pri Deportivu z 2:4.

Barca ima tako tri kroge pred koncem ob tekmi manj neulovljivih 11 točk prednosti na vrhu lestvice pred madridskim Atleticom, ki je brez Jana Oblaka (odločitev trenerja) danes sicer z 0:1 slavil pri Alavesu.

Katalonce je do treh točk v La Coruni s tremi zadetki popeljal kdo drug kot Leo Messi, ki je tekmo z desnico odločil v 82. minuti po izjemni dvojni podaji z Luisom Suarezom, zmago pa potrdil v 85. minuti prav tako po novi podaji Suareza. Ista naveza je Barcelono popeljala tudi do vodstva z 0:2 v 38. minuti, predtem je uvodni zadetek za Blaugrano po podaji Ousmaneja Dembeleja z odličnim strelom dosegel Phil Coutinho.

Deportivo je na 1:2 znižal preko Lucasa Pereza v 40. minuti, ko je bil neodločen Jordi Alba, izenačil pa v 64. minuti, ko je po izjemni akciji zadel Emre Colak. Deportivo je s tem porazom že izpadel iz boja za obstanek.

Barcelona, ki je pred tednom dni osvojila tudi španski kraljevi pokal, je osmič v zgodovini kluba osvojila domači dvojček. Do naslova državnega prvaka pa so prišli celo brez poraza, trenutno so pri 26 zmagah in 8 neodločenih izidih. Po sezoni klub zapušča kapetan Andres Iniesta.

Špansko prvenstvo, 35. krog:

DEPORTIVO - BARCELONA 2:4 (1:2)

Perez 40., Colak 64.; Coutinho 7., Messi 38., 82., 85.

Deportivo: Martínez; Juanfran, Albentosa, Schär, Correia Pinto, dos Santos Torres (83./Muntari), Krohn-Dehli, Borges (86./Andoneat), Colak, Valle (86./Cartabiaat), Pérez.

Barcelona: ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba, Rakitić (87./Iniesta), Busquets, Coutinho (74./Paulinho), Dembélé (68./D. Suárez), Messi, L. Suárez.

GETAFE - GIRONA 1:1 (1:1)

Amath 18.; Stuani 45./11-m

RK: Suarez 43./Getafe

J. Molina (Getafe) je v 58. minuti zapravil 11-metrovko.

ALAVES - ATLETICO MADRID 0:1 (0:0)

Gameiro 78.

RK: Correa 90./Atletico

F. Torres je v 71. minuti zapravil 11-metrovko.

Jana Oblaka (Atletico) ni bilo v ekipi.

VALENCIA - EIBAR 0:0

Že odigrano:

LEVANTE - SEVILLA 2:1 (1:1)

Roger 11., Morales 74.; Fernandez 16.

ESPANYOL - LAS PALMAS 1:1 (0:1)

Moreno 76.; Calleri 29./11-m

REAL SOCIEDAD - ATHLETIC BILBAO 3:1 (2:0)

San Jose 15./ag, 54./ag, Oyarzabal 36.; Raul Garcia 59./11-m

RK: Pardo 86./Real Sociedad

REAL MADRID - LEGANES 2:1 (2:0)

Bale 8., Mayoral 45.; Brašanac 66.

RK: Gabriel 92./Leganes

Real Madrid: Casilla, Achraf, Vallejo, Casemiro, Theo Hernandez, Dani Ceballos, Llorente, Kovačić (62./Kroos), Bale, Mayoral, Benzema (62./Asensio).

Leganes: Cuellar, Zaldua, Bustinza, Siovas, Diego Rico, El Zhar, Brašanac (90./Jose Naranjo), Ruben Perez, Amrabat (90./Eraso), Gabriel, Guerrero (62./Beauvue).

Sodnik: Ignacio Iglesias Villanueva



VILLARREAL - CELTA VIGO 4:1 (3:1)

Bacca 13., 35., 38., Castillejo 93.; Sisto 34.

Ponedeljek ob 21.00:

BETIS - MALAGA

Lestvica BARCELONA 34 26 8 0 87:21 86 ATLETICO MADRID 35 22 9 4 55:18 75 REAL MADRID 34 21 8 5 82:37 71 VALENCIA 35 20 7 8 62:36 67 REAL BETIS 34 17 5 12 54:53 56 VILLARREAL 34 16 6 12 49:41 54 GETAFE 35 13 10 12 40:32 49 SEVILLA 34 14 6 14 42:54 48 GIRONA 35 13 9 13 47:53 48 REAL SOCIEDAD 35 13 7 15 63:55 46 CELTA VIGO 35 12 9 14 54:51 45 EIBAR 35 12 8 15 37:47 44 ALAVES 35 13 2 20 34:48 41 ATHLETIC BILBAO 35 9 13 13 38:45 40 ESPANYOL 35 9 13 13 29:41 40 LEGANES 35 11 7 17 29:43 40 LEVANTE 35 9 13 13 34:50 40 DEPORTIVO 35 6 10 19 34:69 28 LAS PALMAS 35 5 7 23 23:70 22 MALAGA 34 5 5 24 22:51 20

Ž. K.