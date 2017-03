Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Karim Benzema je zadel dva gola. Foto: Reuters Veselje nogometašev Reala po golu Marca Asensie. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tudi brez Ronalda in Bala gre - Real s 4:1 ugnal Eibar

Barcelona - Celta Vigo ob 20.45

4. marec 2017 ob 18:11

Eibar - MMC RTV SLO

Real Madrid, ki v zadnjih tekmah ni prikazal najboljših iger, je v 26. krogu španskega prvenstva prepričljivo premagal Eibar (4:1).

Čeprav v ekipi kraljevega kluba ni bilo glavnih zvezdnikov Cristiana Ronalda (zaradi poškodbe v petek ni treniral) in Garetha Bala (kaznovan zaradi rdečega kartona), je Real zlahka odpravil Eibar in na lestvici prehitel večnega tekmeca - Barcelono.

Real je povedel že v 14. minuti: Karim Benzema je odlično sprejel nizko podajo z leve v kazenskem prostoru, takoj je udaril proti golu, vratar Eibarja je preprečil vodstvo. A le za kratek čas, saj se je žoga odbila do Benzemaja, ki je v drugo silovito streljal na sredino vrat in zadel.

Akcijo drugega gola je začel James Rodriguez, s prostega strela je podal v kazenski prostor, tam pa je obramba vratarja pozabila na Benzemaja, ki je zlahka žogo poslal v mrežo Eibarja.

Le štiri minute pozneje je Real prišel do novega gola, pri njem pa sta spet sodelovala Benzema in Rodriguez. Benzema je lepo podal do Rodrigueza, ki je žogo poslal pod prečko.

V 60. minuti je Real gol dosegel v drugi priložnosti. James Rodriguez je lepo sprejel dolgo podajo Marca Asensie v kazenskem prostoru, silovito je streljal, a je zadel levo vratnico. Žoga se je odbila do Asensie, ki je imel odprto pot do novega gola za Real.

Eibar, ki je eno največjih presenečenj v tej sezoni, je prišel do gola v 72. minuti. Pedro Leon je lepo podal v kazenski prostor do Rubena Pene, ki je z leve strani žogo poslal v desni spodnji kot gola Reala.

Špansko prvenstvo

26. krog:

EIBAR - REAL MADRID 1:4 (0:3)

Pena 72.; Benzema 14., 25., Rodriguez 29., Asensio 60.

Eibar: Yoel, Luna (55./Arbilla), Ramis, Dos Santos, Capa, Garcia, Escalante , Pena, Adrian (63./Rivera), Leon, Enrich.

Real Madrid: Navas, Danilo, Pepe, Ramos, Nacho , Rodriguez (75./Isco), Casemiro , Modrić (71./Kovačić), Lucas, Benzema (66./Diaz), Asensio.

Sodnik: Jose Luis Gonzalez Gonzalez

BETIS - REAL SOCIEDAD 2:3 (1:2)

Mandi 16., Sanabria 65.; Bautista 10.,

Xabi Prieto 26., 72.



LEGANES - GRANADA 1:0 (0:0)

Machis 83.

Ob 18.30:

VILLARREAL - ESPANYOL



Ob 20.45:

BARCELONA - CELTA VIGO

Nedelja ob 12.00:

SPORTING GIJON - DEPORTIVO



Ob 16.15:

ATLETICO MADRID - VALENCIA

(Oblak)



Ob 18.30:

LAS PALMAS - OSASUNA



Ob 20.45:

ATHLETIC BILBAO - MALAGA



Ponedeljek ob 20.45:

ALAVES - SEVILLA

Lestvica: REAL MADRID 25 18 5 2 67:26 59 BARCELONA 25 17 6 2 71:21 57 SEVILLA 25 17 4 4 49:29 55 REAL SOCIEDAD 26 15 3 8 42:36 48 ATLETICO MADRID 25 13 7 5 45:22 46 VILLARREAL 25 11 9 5 36:19 42 EIBAR 26 11 6 9 42:37 39 ATHLETIC BILBAO 25 11 5 9 31:30 38 ESPANYOL 25 9 9 7 35:33 36 CELTA VIGO 24 10 5 9 39:39 35 ALAVES 25 8 9 8 25:31 33 LAS PALMAS 25 7 8 10 35:39 29 VALENCIA 25 8 5 12 35:43 29 REAL BETIS 25 7 6 12 27:41 27 MALAGA 25 6 8 11 32:42 26 LEGANES 26 6 6 14 21:40 24 DEPORTIVO 24 4 8 12 27:40 20 GRANADA 26 4 7 15 24:54 19 SPORTING GIJON 25 4 5 16 27:54 17 OSASUNA 25 1 7 17 25:59 10

D. S.