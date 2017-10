Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slovenska nogometna reprezentanca se je (pred)zadnjič v letošnjem letu zbrala na Brdu in začela priprave na tekmi proti Angliji in Škotski. Slovenija je v težkem položaju, saj ji niti šest točk na zadnjih dveh tekmah ne zagotavlja preboj v dodatne kvalifikacije. Foto: BoBo Na tekmi v Stožicah (11. oktobra lani) je Slovenija (na fotografiji Bojan Jokić) z Anglijo igrala 0:0. Foto: Reuters Srečko Katanec je o tem, kako igrati proti Angliji in Škotski, spregovoril prejšnji teden na novinarski konferenci, ki pa je bila bolj namenjena obračunu z novinarji. Foto: BoBo Sorodne novice Zupan o "Einsteinu": Srečko nima tako slabih namenov, kot je videti "Ne kličem le najboljših na igrišču, ampak tudi zunaj igrišča" Dodaj v

Upati si, pokazati maksimum in predvsem - na vse ali nič

Malo časa za izziv na Wembleyju

2. oktober 2017 ob 19:25

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO

20 nogometnih reprezentantov se je zbralo na Brdu in opravilo prvi trening pred kvalifikacijskima tekmama proti Angliji in Škotski, ki lahko le ob dveh slovenskih zmagah prineseta preboj v dodatne kvalifikacije.

Večina od dvajseterice je imela lažji trening, nekateri so samo tekli, Josip Iličić je ostal v fitnesu. Nejc Skubic, Rajko Rotman, Miral Samardžić in Antonio Delamea Mlinar so ponedeljkovo vadbo izpustili, saj so nekoliko pozneje prišli v domovino, najdaljšo pot je imel Delamea Mlinar, ki se je vkrcal na letalo v Bostonu po tekmi New England Revolution - Atlanta.



Poleg te četverice je še devet igralcev imelo nedeljske tekme, zato je za regeneracijo in pripravo na četrtkov veliki izziv na Wembleyju res malo časa. Bojan Jokić je zgodaj popoldne z Ufo gostoval pri udeležencu Lige prvakov CSKA-ju iz Moskve in izvlekel remi brez zadetkov. Zaveda se, da bo še kako pomembno, da tudi Slovenija v Londonu ne prejme gola.



Nadgraditi stožensko zgodbo. Seveda z golom

"Tekmo moramo na ta način "zavleči" do 60., 70. minute, potem je vse mogoče. Angleži bodo poskušali to tekmo dobiti, saj potrebujejo še dve točki, mi pa moramo iti na vse ali nič. Pot do uspeha je takšna kot v Stožicah, kjer je bilo lani 0:0, dati moramo samo še gol," pravi Jokić.

Spomin na ljubljanski dvoboj proti Angliji je za Kranjčana nekoliko "boleč", saj si je v dvoboju s Theom Walcottom zlomil mezinec na levi nogi, kljub temu pa je po injekciji med obema polčasoma z omrtvičenimi prsti zdržal do konca tekme. "Takrat sploh nisem vedel, da je zlomljen. To sploh ni pomembno, nikomur ne bom nič vračal," je v smehu povedal Jokić. Walcotta tokrat niti ni seznamu angleškega selektorja Garetha Southgata.

S 85 nastopi za Boštjanom Cesarjem (98) in Valterjem Birso (87) tretji najizkušenejši reprezentant se je poškodoval tudi pred natančno mesecem dni v Trnavi, ko je z igrišča moral že v 9. minuti: "Poškodoval sem se sam. Na ogrevanju je bilo še vse v redu, že pri prvem šprintu pa sem začutil bolečine. Imel sem nekoliko raztrgano zadnjo stegensko mišico, a je bila raztrganina prva stopnje, zato sem ob pomoči veliko terapij za okrevanje potreboval samo en teden. Če bi nadaljeval tekmo na Slovaškem, bi bilo verjetno hujše. Zdaj se dobro počutim."



Srečanje je nato do konca spremljal s klopi. "Škoda, da smo prejeli tisti gol, res pa je, da mogoče nismo bili pravi. Proti Litvi smo tri dni pozneje pokazali, da smo lahko pravi in tista zmaga je dobra popotnica za četrtkovo tekmo."

Čas, da se prekine negativna tradicija

Seveda tudi sam meni, da so nekateri angleški reprezentanti v izjemni formi, na čelu s Harryjem Kanom, ki je po hat-tricku na Cipru v Ligi prvakov konec tedna znova zadel tudi v Premier ligi. A Jokić poudarja, da so s soigralci optimisti. "Moramo gledati predvsem na nas. Vemo, da nam igra samo pozitiven rezultat. Moramo se kosati z njihovim ritmom, poznamo jih, saj smo že nekajkrat igrali proti njim. Nismo bili preveč uspešni, toda to tradicijo je treba prekiniti. Pomembna bo predvsem osredotočenenost. V tekmo bomo šli odprto, tako kot smo igrali proti Litvi. Tako je treba igrati, si upati in pokazati maksimum. Videli bomo, če bo to dovolj."

Zdi se, da javnost ne pričakuje veliko, slovenski nogometaši pa so v takšnih trenutkih že znali presenečati in v krizni situaciji prikazati največ. "Če imaš izide, je vse v redu, če so slabši, se potem kritizira, kar je normalno. Res je, kar pravite. Zgleda, da smo tak narod, da nas je treba udariti po glavi, da se malo zbudimo in gremo naprej," pravi Jokić.

Matej Rijavec