Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 46 glasov Ocenite to novico! Jürgen Klopp, ki je pustil neizbrisen pečat v Mainzu in Dortmundu, sedi na klopi Liverpoola od 8. oktobra 2015. Foto: Reuters Sevilla je maja lani petič osvojila Evropsko ligo. V finalu je premagala Liverpool s 3:1. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Ljudski vrt prihajajo petkratni evropski prvak Liverpool, Spartak in Sevilla

Prvi krog 12. in 13. septembra

24. avgust 2017 ob 18:00,

zadnji poseg: 24. avgust 2017 ob 18:55

Monte Carlo - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora bodo igrali v skupini E Lige prvakov. Srečali se bodo s Spartakom iz Moskve, Sevillo in Liverpoolom. Slavni trener Jürgen Klopp bo obiskal Ljudski vrt.

Žreb skupinskega dela je potekal v Grimaldi Forumu v Monte Carlu. Kroglice sta žrebala legendarni Francesco Totti in ambasador finala v Kijevu Andrej Ševčenko.

Maribor bo v skupinskem delu Lige prvakov igral tretjič, pred tem se je med evropsko elito meril že v sezonah 1999/2000 in 2014/15. Doslej je v Ligi prvakov dosegel eno zmago, in to prav na prvi tekmi – na gostovanju pri kijevskem Dinamu, kjer je slavil zmago z 1:0 z golom Anteja Šimundže.

Redsi pred 12 leti zadnjič evropski prvaki

Liverpool je v zadnjem predkrogu Lige prvakov izločil Hoffenheim (2:1 in 4:2), v pretekli sezone Premier lige je zasedel četrto mesto. Zadnji naslov evropskega prvaka je osvojil leta 2005, ko je v nepozabnem finalu premagal Milan v Carigradu, potem ko je ob polčasu zaostajal z 0:3. V velikem finalu je igral še leta 2007 v Atenah, kjer je bil Milan boljši z 2:1.

Sevilla petkrat osvojila Evropsko ligo

Sevilla je osvojila Evropsko ligo v letih 2006, 2007, 2014, 2015 in 2016. Lani je izpadla v osmini finala Lige prvakov proti Leicestru. V španskem prvenstvu so izbranci Eduarda Berizza zasedli četrto mesto. V zadnjem predkroge letošnje Lige prvakov je izločila Istanbul Basaksehir (2:1 in 2:2).

Ekipa iz Andaluzije je že obiskala Ljudski vrt. Februarja 2014 je bila Sevilla boljša v šestnajstini finala Evropske lige (2:2 in 2:1).

Luiz Adriano glavni zvezdnik ruskih prvakov

Spartak iz Moskve je aktualni ruski prvak. Leta 1991 se je uvrstil v polfinale Pokala državnih prvakov (predhodnik Lige prvakov). Ekipo vodi italijanski strokovnjak Massimo Carrera. Za Moskovčane igrajo brazilski napadalec Luiz Adriano, vezist Fernando in Hrvat Mario Pašalić, ki ga je posodil Chelsea.

Oblak bo branil proti Chelseaju in Romi

Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak se bo z Atleticom meril v skupini C s Chelseajem, Romo in Qarabagom. Ekipa slovenskega vratarja Ažbeta Juga, Sporting Lizbona, bo igrala v skupini D, v kateri so še Juventus, Barcelona in Olympiacos.

Branilec naslova Real Madrid se bo v skupini H srečal z Borussio Dortmund, Tottenhamom in Apoelom iz Nikozije.

Prve tekme bodo 12. in 13. septembra. Konec skupinskega dela bo 6. decembra. Februarja se bodo začeli izločilni boji, finale pa bo 26. maja v Kijevu.

Skupina A:

BENFICA

MANCHESTER UNITED

BASEL

CSKA MOSKVA

Skupina B:

BAYERN

PARIS SG

ANDERLECHT

CELTIC

Skupina C:

CHELSEA

ATLETICO MADRID

ROMA

QARABAG

Skupina D:

JUVENTUS

BARCELONA

OLYMPIACOS

SPORTING

Skupina E:

SPARTAK MOSKVA

SEVILLA

LIVERPOOL

MARIBOR

Skupina F:

ŠAHTAR

MANCHESTER CITY

NAPOLI

FEYENOORD

Skupina G:

MONACO

PORTO

BEŠIKTAŠ

RB LEIPZIG

Skupina H:

REAL MADRID

BORUSSIA DORTMUND

TOTTENHAM

APOEL

A. G.