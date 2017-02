Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Simone Zaza je s pravim evrogolom načel mrežo Reala. Foto: EPA Fabian Orellana je že v 9. minuti povišal na 2:0. Foto: EPA Gareth Bale in Cristiano Ronaldo sta se držala za glavo v sodnikovem dodatku, saj žoga nikakor ni hotela v mrežo. Foto: EPA Sorodne novice Bale se je vrnil v velikem slogu; Messi rešil Barcelono Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Valencia z izjemnim štartom šokirala Real

Evrogol Zaze dvignil netopirje

22. februar 2017 ob 21:00

Valencia - MMC RTV SLO

Na preloženi tekmi 16. kroga španskega prvenstva so nogometaši madridskega Reala ostali praznih rok na Mestalli. Valencia je izjemno začelo tekmo in prednost uspela zadržati do konca (2:1).

Evropski prvaki imajo še vedno točko naskoka pred Barcelono, a imajo le še tekmo manj. Tudi v Vigu proti Celti jih ne čaka lahka naloga. Obeta se še napeto nadaljevanje Primere division, do konca je še 15 krogov.

Izjemen strel Zaze iz obrata

Netopirji, ki so v spodnjem delu lestvice, so začeli sanjsko. V 4. minuti je Munir El Haddadi z desne strani podal v kazenski prostor, Simone Zaza je sprejel žogo, se otresel Raphaela Varana in iz obrata velemojstrsko poslal žogo z levico v malo mrežico. Keylor Navas je bil nemočen ob sijajnem strelu Italijana.

Gostje se še niso pobrali po uvodnem šoku, ko je Luis Nani v protinapadu lepo zaposlil Fabiana Orellano. Čilenski reprezentant je z desno nogo s 13 metrov ob bližnji vratnici matiral Navasa.

Ronaldo znižal še pred odmorom

Zvezdniki kraljevega kluba so se nato zbrali, Cristiano Ronaldo in James Rodriguez sta bila blizu zadetka. Real je znižal tik pred odmorom, ko je Marcelo poslal predložek z leve strani v kazenski prostor, Ronaldo pa je z natančnim strelom z glavo zadel za 2:1.

Perez izbil strel Balea pred golovo črto

V drugem polčasu je Zinedine Zidane v igro poslal Garetha Balea, Nacha in Lucasa Vazqueza. Alvaro Morata je vso tekmo sedel na klopi.

Pritisk Reala se je stopnjeval, v zadnjih minutah so se netopirji le še branili. Sergio Ramos je v 89. minuti z roba kazenskega prostora za las meril mimo vrat. Največjo priložnost za iznačenje je imel Bale v 91. minuti, ko je po podaji Tonija Kroosa streljal z glavo, pred golovo črto pa je žogo odbil vezist Enzo Perez. Veliko slabje na tribunah se je začelo, ko je sodnik Ricardo de Burgos Bengoetxea po 94 minutah odpiskal konec tekme.

Preložena tekma 16. kroga:

VALENCIA - REAL MADRID 2:1 (2:1)

Zaza 4., Orellana 9.; Ronaldo 44.

Valencia: Diego Alves, Joao Cancelo, Garay, Mangala, Gaya, Parejo, Perez, Munir, Orellana (56./Carlos Soler), Nani (39./Siqueira), Zaza (74./Mario Suarez).

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane (73./Nacho), Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modrić (76./Lucas Vazquez), James Rodriguez (62./Bale), Benzema, Ronaldo.

Sodnik: Ricardo de Burgos Bengoetxea

A. G.