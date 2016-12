Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Marco van Basten (v sredini) želi izboljšati vedenje nogometašev. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Van Basten: Razmišljamo o pravilu, da se s sodniki lahko pogovarja le kapetan

Pri Fifi želijo izboljšati vedenje nogometašev

24. december 2016 ob 18:22

Zürich - MMC RTV SLO/STA

Vodja tehnološkega razvoja pri Fifi Marco van Basten želi izboljšati vedenje nogometašev do sodnikov in drugih uradnih oseb, ki je velikokrat na meji dobrega okusa.

"Vse preveč je pritožb in napadov na uradne osebe. Prepričani smo, da je vedenje nogometašev lahko in mora biti boljše, kot je zdaj. Zato moramo nekaj spremeniti, se soočiti s to težavo. V nogometu je veliko čustev, a ta morajo biti nadzorovana. Nogomet želimo napraviti kot dober produkt, mora biti dinamičen in zanimiv, a po drugi strani tudi pošten. Ne sme nam biti nerodno, da se ozremo na nekatere druge športe in se od njih kaj naučimo," je dejal nekdanji sijajni napadalec.

Pri Mednarodni nogometni zvezi razmišljajo o novosti, ki jo uporablja ragbi: "Razmišljamo, da uvedemo pravilo, ki bo dovoljevalo, da se s sodniki med tekmo lahko pogovarja le kapetan ekipe. To bi precej zmanjšalo pritisk na sodnike. Verjamem, da bi bilo zaradi tega tudi njihovo sojenje boljše," je še dodal van Basten.

