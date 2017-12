Vratar Beneventa v 95. minuti šokiral Milan

Prva točka Beneventa v Serie A

3. december 2017 ob 15:31

Benevento - MMC RTV SLO

Prva tekma Gennara Gattusa na klopi Milana se bo zapisala v italijansko nogometno zgodovino, pa ne zaradi trenerjevega presežka, ampak izenačujočega zadetka zadnjeuvrščenega Beneventa v sodnikovem podaljšku.

Rdeče-črni so na gostovanju vodili z 2:1 in bili na pragu treh točk, ko je rossonere v peti minuti sodnikovega podaljška šokiral vratar Beneventa Alberto Brignoli. Ta je ob prostem strelu prišel v kazenski prostor nasprotnika in z glavo spektakularno premagal Gianluigija Donnarummo.

Benevento, ki je v prejšnjih 14 krogih doživel same poraze in bil daleč najslabša ekipa v petih najmočnejših evropskih ligah, je tako osvojil svojo prvo točko v najelitnejšem razredu italijanskega nogometa.

15. KROG

NAPOLI - JUVENTUS 0:1 (0:1)

Higuain 13.



ROMA - SPAL 3:1 (2:0)

Džeko 19., Strootman 32., Pellegrini 53.; Viviani 56. RK: Felipe 9./Spal

TORINO - ATALANTA 1:1 (1:0)

N'Koulou 45.; Iličić 54.

Iličić je v 46. minuti menjal Kurtića.

BENEVENTO - MILAN 2:2 (0:1)

Puscas 50., Brignoli 90.; Bonaventura

38., Brignoli 90.

RK: Romagnoli 75./Milan

Ob 15.00:

BOLOGNA - CAGLIARI

FIORENTINA - SASSUOLO

INTER - CHIEVO

(Handanović; Birsa, Cesar)

Ob 20.45:

SAMPDORIA - LAZIO

Ponedeljek ob 19.00:

VERONA - GENOA

CROTONE - UDINESE (Kotnik)

Lestvica: NAPOLI 15 12 2 1 35:10 38 JUVENTUS 15 12 1 2 41:14 37 INTER 14 11 3 0 28:10 36 ROMA 14 11 1 2 27:10 34 LAZIO 13 9 2 2 33:15 29 SAMPDORIA 13 8 2 3 27:18 26 MILAN 15 6 3 6 21:20 21 ATALANTA 15 5 5 5 21:19 20 BOLOGNA 14 6 2 6 17:17 20 TORINO 15 4 8 3 19:21 20 CHIEVO 14 5 5 4 17:21 20 FIORENTINA 14 5 3 6 23:19 18 CAGLIARI 14 5 0 9 13:24 15 UDINESE 13 4 0 9 18:24 12 CROTONE 14 3 3 8 11:27 12 SASSUOLO 14 3 2 9 8:24 11 GENOA 14 2 4 8 12:20 10 SPAL 15 2 4 9 13:26 10 HELLAS VERONA 14 2 3 9 12:29 9 BENEVENTO 15 0 1 14 8:36 1

R. K.