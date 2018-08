Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Yerry Mina je blestel na svetovnem prvenstvu. Zdaj ga čaka velik izziv v Premier ligi. Foto: EPA Dodaj v

Yerry Mina in Andre Gomes se selita na Goodison Park

Benković za 15 milijonov evrov v Leicester

9. avgust 2018 ob 19:00

Everton se je zadnji dan prestopnega roka na Otoku močno okrepil. Za kolumbijskega branilca Yerryja Mino je Barceloni odštel dobrih 30 milijonov evrov. Barcelona mu je do konca sezone posodila še Portugalca Andreja Gomesa, brez odškodnine pa je pripeljal še Bernarda iz Šahtarja.

23-letnega Mino lahko Barcelona odkupi nazaj. Visoki Kolumbijec je blestel na svetovnem prvenstvu v Rusiji, ko je z glavo trikrat zatresel mrežo. Natančen je bil proti Poljski in Senegalu v skupinskem delu tekmovanja, nato pa je v sodnikovem dodatku izsilil podaljšek na tekmi osmine finala proti Angliji (1:1), ki pa so jo Kolumbijci izgubili po streljanju enajstmetrovk.

Portugalski reprezentant Gomes računa, da bo pri Evertonu dobil več igralnega časa. Bernard, ki se najbolje znajde na krilnem položaju, pa je igral za Šahtar iz Donecka, s katerim pa mu je po petih letih potekla pogodba. Petindvajsetletni Bernard je z Evertonom podpisal štiriletno pogodbo.

Dendoncker naslednja okrepitev Wolverhamptona

Novinec v Premier ligi Wolverhampton je pripeljal še šesto okrepitev. Belgijec Leander Dendoncker je bil na svetovnem prvenstvu član bronaste ekipe, do zdaj pa je nosil dres Anderlechta. Do konca sezone bo igral kot posojen nogometaš, nato pa ga bo lahko Wolverhampton odkupil. Pred Belgijcem se je klub okrepil s Portugalcema Ruijem Patricijem in Joaom Moutinhom, Špancema Adamo Traorejem in Jonnyjem Castrom ter Mehičanom Raulom Jimenezom.

Benković za 15 milijonov evrov v Leicester

Hrvaški nogometaš Filip Benković se iz zagrebškega Dinama seli v Leicester. Prestop branilca je vreden 15 milijonov evrov, 21-letni član mlajših hrvaških selekcij pa je podpisal petletno pogodbo. "Klubu, navijačem in drugim v Leicestru bom dal svoje srce. Upam, da bomo imeli dobre rezultate, ambicije kluba so zelo visoke. To je pomemben korak naprej v moji karieri, srečen sem, da sem tukaj," je pojasnil Benković.

Z novo pridobitvijo je zadovoljen tudi trener Leicestra Claude Poel: "Filip lahko pri nas postane še boljši igralec. V zadnjih treh letih je dal velik prispevek rezultatom Dinama, z evropskimi tekmami pa si je nabral pomembne izkušnje. Zagotovo bo povečal konkurenco znotraj ekipe in možnosti rotacij."

Novega igralca ima tudi West Ham, iz Arsenala je v soseščino za 4,4 milijona evrov prestopil španski napadalec Lucas Perez, ki je podpisal triletno pogodbo.

1. krog, petek ob 21.00:

MANCHESTER UNITED – LEICESTER



Sobota ob 13.30:

NEWCASTLE – TOTTENHAM

Ob 16.00:

BOURNEMOUTH – CARDIFF

FULHAM – CRYSTAL PALACE

HUDDERSFIELD – CHELSEA

WATFORD – BRIGHTON

Ob 18.30:

WOLVERHAMPTON – EVERTON



Nedelja ob 14.30:

LIVERPOOL – WEST HAM

SOUTHAMPTON – BURNLEY

Ob 17.00:

ARSENAL – MANCHESTER CITY

