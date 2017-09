"Žalostiti nas mora, da smo prišli v takšno obdobje"

"Prej ali slej bo prišlo do menjave selektorja, ker počasi bomo imeli vsi dovolj te žalosti," je v studijski oddaji TV Slovenija po porazu slovenskih nogometašev na Slovaškem dejal Bojan Prašnikar.

"Ne samo nekaj mesecev, že kar nekaj let smo nezadovoljni. Menjali smo igralce, dali nekaj mladih zraven, kombinirali s starejšimi, a nam ni uspelo. Vprašanje je, kje je jedro težave. Vedno se vračamo k temu, da to nekdo vodi, da nekdo vozi ta avtobus. Tu je treba iskati rešitve," je dodal Prašnikar. Ob tem pa je izpostavil: "Ključna stvar je, kdo je tisti, ki razmišlja o menjavi ali nemenjavi selektorja. Nekateri tega mogoče danes niti ne zaznajo."

Tudi Dejan Djuranović težko verjame, da bi podaljšali pogodbo s Srečkom Katancem, kot se je zgodilo pred dvema letoma: "Mislim, da bo selektor oddelal ta ciklus do konca, za naprej pa menim, da v njem tudi ni več neke energije, da bi to pot nadaljeval."

Djuranović: Bili so kot pomične lutke

Kot je znano, je Slovenija po petkovem neuspešnem večeru v Trnavi precej oddaljena od tega, da bi kvalifikacije za svetovno prvenstvo v Rusiji sklenila vsaj na drugem mestu v svoji skupini. Še bolj kot slabi izidi slovensko javnost razburja slaba igra Katančevih varovancev.

"Na Slovaškem smo delovali še slabše kot na Škotskem. V Trnavi celo niti enkrat nismo streljali na gol. Ne bom rekel, da nas mora vse skupaj skrbeti, ampak žalostiti, da smo prišli v takšno obdobje. Kot rečeno, vse krivde ne bi prisodil samo igralcem. Res je, da so oni na igrišču, a ekipo nekdo vodi in organizira. Mora se postaviti vprašanje, ali je na tem mestu vse dobro. Strinjamo se, da imamo v postavi zbrane skoraj vse najboljše igralce, a iz njih vsekakor lahko napravimo kaj več, kot napravimo v tem trenutku," je bil oster Prašnikar.

Djuranovića je zmotil pristop, s katerim so se Slovenci spopadli z enim izmed ključnih izzivov v teh kvalifikacijah: "Tudi v to tekmo smo šli s prepričanjem 'samo da ne izgubimo, Slovaki so favoriti, Slovaki so boljši od nas, Slovaki imajo eno točko več'. Tako smo tudi reagirali in bili postavljeni na igrišču. Kot trenerji radi rečemo, bili smo kot nekakšne pomične lutke. Tekmecem smo se samo postavili nasproti in čakali, kdaj se bo nekaj zgodilo. Na koncu smo bili kaznovani kot na Škotskem. Mislim, da bi morali biti igralci pripravljeni na to, da gredo v vsako tekmo z neko željo in ambicijo, da bodo dosegli uspeh oziroma zmago. Predvsem pa bi morali imeti tisti, ki bi poskušali imeti iniciativo, igro v svojih nogah, narekovati ritem in delati težave tekmecem."

Trije Slovaki v prvi postavi brez odigrane minute

Manjše število igralnih minut nogometašev v klubih po mnenju Djuranovića gotovo ni ključna težava: "Pred 17 leti, ko smo se prvič uvrstili na veliko tekmovanje, smo imeli še ožji nabor nogometašev, igralci so igrali v slabših klubih in so v njih dobivali še manj priložnosti, a se je šlo v tekme s pozitivnim razmišljanjem, da lahko premagaš tudi boljšega oziroma narediš presenečenje."

S to težavo se tako ali tako spopada veliko reprezentanc. Pri Slovakih so bili v petek v prvi enajsterici kar trije igralci, ki v tej sezoni v klubih niso odigrali niti minute, Stanislav Lobotka pa je igral le 24 minut.

Komentator TV Slovenija Ivo Milovanovič v igri slovenske izbrane vrste pogreša več tveganja. "Nič nismo tvegali. Če hočeš priti do vrhunskega izida, moraš tudi presenečati in biti ambiciozen. Na zadnjih tekmah ne tvegamo nič, ampak samo čakamo na neki blesteči trenutek posameznika."

Prašnikar je nekaj besed spregovoril tudi o Kevinu Kamplu, ki se spet ni pojavil na reprezentančnem zboru, uradno zaradi urejanja prestopa v Leipzig. "Nisem povsem prepričan, da se je Kampl sam odpisal oziroma mu ta stvar ni več zanimiva. Naša analiza mora seči zelo globoko, v medsebojne odnose," je povedal nekdanji trener Maribora in Olimpije ter tudi selektor slovenske reprezentance.

Prašnikar: Pravega posluha za stroko ni

Vsi trije gostje voditelja Anžeta Bašlja v studiu so bili precej kritični do nogometne zveze. "Očitno nam tudi na zvezi manjka nekdo, ki bi lahko ocenil oziroma analiziral delo selektorjev, predvsem v članski reprezentanci in reprezentanci do 21 let," je poudaril Djuranović.

Milovanoviča moti, da nobenega od trenerjev - nazadnje Prašnikar ni prejel dovolj glasov - ni v izvršnem odboru zveze. Tudi sam Prašnikar meni, da je velika težava v slovenskem nogometu, da je stroka bistveno premalo zastopana: "Vse skupaj gre v smer, ki je daleč od stroke. Posledično se iz meseca v mesec in iz leta v leto to nekje pozna. Nekega pravega posluha ni."

