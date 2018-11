21 točk Dončića in pet trojk Barnesa za novo domačo zmago Dallasa

James se je zmagovito vrnil v Cleveland

22. november 2018 ob 02:30,

Košarkarji Dallasa so po slabšem začetku sezone ujeli pravi ritem. Luka Dončić je prispeval 21 točk, 9 skokov in 4 podaje k zmagi nad Brooklynom s 119:113.

Harrison Barnes je z 28 točkami postavil rekord sezone, Devin Harris in J. J Barea pa sta jih dodala po 18 za peto zaporedno domačo zmago Dallasa. Wesley Matthews in Dwight Powell nista igrala zaradi poškodbe.

Dončić je odlično začel srečanje, že po treh minutah je dosegel šest točk. Mavericksi so bili precej boljši v prvem polčasu in na odmor so odšli z lepo prednostjo (61:50). Netsi so tretjo četrtino dobili z 31:24, nato pa je Ed Davis s polaganjem izenačil na 87:87 deset minut pred koncem.

V ključnem trenutku je Harris nanizal osem točk zapored in gostitelji prednosti niso več izpustili iz rok. Dončić je v zadnjih petih minutah zadel sedem izmed osmih prostih metov. Posebej pomembna sta bila dva za 117:110, ko je bilo do zadnjega piska sirene le še 26 sekund.

Mavericksi imajo osem zmag in devet porazov, trenutno so dve zmagi oddaljeni od osmega mesta na Zahodu. V American Airlines Centru imajo sedem zmag in le dva poraza.

James blestel ob vrnitvi v Cleveland

LeBron James se je zmagovito vrnil v Cleveland in nekdanjim soigralcem nasul 32 točk. Lakersi so prišli do preobrata v zadnji četrtini (105:109). Cavaliersi so bili izjemno motivirani in prikazali so odlično igro vse do sredine zadnje četrtine. Nekdanji košarkar Jezernikov Jordan Clarkson je zadel trojko sedem minut pred koncem za 96:87 in jezni trener Luke Walton je vzel minuto odmora. Gostitelji več kot štiri minute niso dosegli niti točke. James se je razigral v končnici, s trojko je izenačil na 99:99 in nato dodal še tri proste mete za delni izid 0:11, ki je prevesil tehtinco na stran Jezernikov.

Pred osmimi leti žvižgi, tokrat aplavz

2. decembra 2010 je James prejel glasne žvižge navijačev na prvi tekmi v Quicken Loans Areni po prestopu v Miami. V Clevelandu so mu tokrat pripravili poseben sprejem z video posvetilom pred tekmo, saj je leta 2016 Cavalierse popeljal do naslova prvaka po zaostanku z 1:3 v zmagah proti Golden Statu. Večina navijačev mu je namenila stoječe ovacije, le nekateri so žvižgali. Večina gledalcev je bila oblečena v njegov dres, nekateri so nosili številko 23 iz Clevelanda, precej pa tudi aktualni dres Lakersov.

Lakersi imajo deset zmag in sedem porazov, prvič po aprilu 2013 imajo tri zmage več od polovičnega izkupička. Cavaliersi so brez LeBrona najslabša ekipa Lige NBA (dve zmagi in 14 porazov).

Sredine tekme:

DALLAS - BROOKLYN 119:113

Barnes 28 (5/8 za tri), Dončić 21 (5/11 iz igre, 2/3 za tri, prosti meti 9/11), 9 skokov in 4 podaje v 34 minutah, Harris in Barea po 18, Jordan 12 in 14 skokov, Kleber 11, Finney Smith 5, Smith Jr. 4, Mejri 2; Crabbe 27, Dinwiddie 19, Russell in Davis (8/8 za dve) po 17, Hollis Jefferson 9, Harris in Napier po 8, Allen 6, Dudley 2.

CLEVELAND - LA LAKERS 105:109

Osman 21 (5/7 za tri), Clarkson 20, Thompson 14 in 15 skokov, Sexton 12; James 32 (11/20 iz igre, 2/6 za tri), 14 skokov in 7 podaj v 36 minutah, Ball 15, Ingram 14, Caldwell Pope 13, Kuzma in McGee po 12.

CHARLOTTE - INDIANA 127:109

Lamb 21, Bacon 18, Walker 16 in 11 podaj; Bogdanović 20 (4/6 za tri), Young 16.

PHILADELPHIA - NEW ORLEANS 121:120

Embiid 31 in 19 skokov, Simmons 22, Shamet 15; Holiday (10 podaj) in Moore po 30, Randle 22 in 10 skokov.

ATLANTA - TORONTO 108:124

Lin 26 (4/5 za tri), Carter 14, Prince 12; Valančiunas 24 in 13 skokov, Siakam 22, Lowry 21, 17 podaj in 12 skokov.



BOSTON - NEW YORK 109:117

Irving 22 in 13 podaj, Morris 21, Horford in Hayward po 19; Burke 29 (4/6 za tri) in 11 podaj, Hardaway 21, Vonleh 16 in 10 skokov.

CHICAGO - PHOENIX 124:116

LaVine 29, Parker 20 in 13 skokov; Booker 23, Warren 21, Ayton 18 in 12 skokov.

HOUSTON - DETROIT 126:124

Harden 43 (prosti meti 19/19), 9 podaj in 7 skokov v 36 minutah, Capela 27 in 15 skokov, Paul 20; Griffin 37 (6/9 za tri) in 11 skokov, Drummond 20 in 11 skokov.

MILWAUKEE - PORTLAND 143:100

Antetokounmpo 33, 16 skokov in 9 podaj v 30 minutah, Middleton 21, Bledsoe in Brogdon po 16; Lillard in McCollum po 22, Nurkić 16.

MINNESOTA - DENVER 101:103

Towns 22, Rose 20, Covington 16; Millsap 25, Murray 18, Harris 17.

SAN ANTONIO - MEMPHIS 103:104

DeRozan 24, Gay 21, Aldridge 19 in 11 skokov; Conley 30, M. Gasol 20 in 10 skokov,

UTAH - SACRAMENTO 110:119

Mitchell 35, Vrowder 16; Cauley Stein 23, Bjelica in Bogdanović po 18.

GOLDEN STATE - OKLAHOMA CITY

