Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! LeBron James je z 32 točkami, 11 podajami in 9 skoki za las zgrešil trojni dvojček. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

70 točk Devina Bookerja, Šarić "pomagal" Dragiću

Strelci v petkovem večeru zelo razpoloženi

25. marec 2017 ob 08:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Ligi NBA je v petek padel strelski rekord sezone. Devin Booker je Bostonu nasul 70 točk, a vseeno ni mogel preprečiti poraza Phoenixa (130:120).

20-letni košarkar je postal šele šesti igralec v Ligi NBA, ki je dosegel 70 točk ali več, pred njim je to uspelo Wiltu Chamberlainu, Davidu Robinsonu, Davidu Thompsonu, Elginu Baylorju in Kobeju Bryantu. Zadel je 21 od 40 metov iz igre (od tega trojke 4/11) in 24 od 26 prostih metov. Ob tem je imel še osem skokov, šest podaj in en blokiran met. Isaiah Thomas je bil s 34 točkami prvi strelec Bostona.

Udrih v dvanajstih minutah igre brez točke

Dragićevemu Miamiju, ki je v petek počival, so v boju za končnico prav prišli porazi Indiane, Detroita (Beno Udrih v dvanajstih minutah brez točke ob porazu pri Orlandu 115:87) in Chicaga, ki je presenetljivo klonil pred Philadelphio (107:117). Hrvaški košarkar Dario Šarić je z 32 točkami in 10 skoki uprizoril predstavo kariere, Nikola Jokić pa je s 30 točkami in 17 skoki blestel pri zmagi Denverja nad Indiano (125:117)

James za en skok prekratek za trojni dvojček

Cleveland je v gosteh s 112:105 premagal Charlotte. LeBron James je z 32 točkami, 11 podajami in 9 skoki za las zgrešil trojni dvojček. Golden State je bil s 114:100 boljši od Sacramenta. Stephen Curry je zgrešil šest od svojih prvih osmih metov za tri točke, a zadel vse tri v zadnji četrtini. Dosegel je 27 točk, imel je tudi 12 podaj (osebni rekord sezone) in sedem skokov. James Harden pa z 38 točkami in 17 podajami (izenačen rekord kariere) pri zmagi Houstona nad New Orleansom (117:107).

Liga NBA, tekme 24. marca:

WASHINGTON - BROOKLYN 129:108

Wall 22 točk in 9 podaj; Hamilton 20.

CHARLOTTE - CLEVELAND 105:112

Walker 28; James 32, 11 podaj, 9 skokov.

ORLANDO - DETROIT 115:87

Ross 18; Leuer 16, Udrih 0 točk (0/1) in dve podaji v 12 minutah.

INDIANA - DENVER 117:125

Heorge 27; Jokić 30 točk in 17 skokov.

BOSTON - PHOENIX 130:120

Thomas 34; Booker 70 (iz igre 21/40).

CHICAGO - PHILADELPHIA 107:117

Butler 36; Šarić 32 točk in 10 skokov.

MILWAUKEE - ATLANTA 100:97

Antetokounmpo 34 + 13 sk.; Schröder 28.

HOUSTON - NEW ORLEANS 117:107

Harden 38 točk in 17 podaj; Davis 33.

LA LAKERS - MINNESOTA 130:119

Clarkson 35; Wiggins 36.



GOLDEN STATE - SACRAMENTO 114:110

Curry 27 točk in 12 podaj; Hield 22.

T. O.