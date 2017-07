Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Februarja letos je na prvenstvu v Gabonu slavil Kamerun, ki je bil v finalu z 2:1 boljši od Egipta. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Afriško prvenstvo se iz januarskega seli v junijski termin

Število reprezentanc s 16 povečali na 24

22. julij 2017 ob 13:08

Rabat - MMC RTV SLO/Reuters

Afriško nogometno prvenstvo od leta 2019 ne bo več potekalo januarja, ampak junija in julija, je na zasedanju v Rabatu odločil izvršni odbor afriške nogometne zveze (CAF).

Naslednje prvenstvo bo v Kamerunu, na njem pa bo prvič sodelovalo 24 reprezentanc in ne več 16.

Novica bo še posebej razveselila evropske klube, ki so do zdaj v pomembnem delu sezone za nekaj tednov izgubili afriške igralce.



Na zasedanju v Maroku so prvenstvo leta 2021 podelili Slonokoščeni obali, leta 2023 pa se bodo najboljši afriški nogometaši merili v Gvineji.



Spremenili so tudi sistem afriške Lige prvakov, ki bo po novem potekala od avgusta do maja in ne več v enem koledarskem letu.

M. R.