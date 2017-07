Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Težko je verjeti, da bo Romelu Lukaku čez dober mesec še na vrhu lestvice najdražjih prestopov tega poletja. Foto: Reuters Daniel Levy (desno) slovi kot izjemno trd pogajalec. Nekdanji trener Manchester Uniteda Alex Ferguson je v avtobiografiji nakup Dimitra Berbatova opisal 'bolj bolečega kot operacijo menjave kolka'. Foto: EPA Vsak poletni prestopni rok ponudi kakšno sago, ki se vleče skozi dobršen del poletja. Letos za eno od takih sag skrbi Kylian Mbappe. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Angleži so nogometni vladarji pri odpiranju denarnic

26. julij 2017 ob 07:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometni poletni prestopni rok do zdaj še ni bil pretirano aktiven, nedvomno pa je nastavil trend, ki napoveduje padec novega rekorda.

Trenutni rekord je 105 milijonov evrov, kot jih je lani Manchester United plačal Juventusu, ki je na Old Traford spustil Paula Pogbaja. Letošnji poletni rekord prav tako pripada rdečim vragom, ki so iz Evertona pripeljali Romeluja Lukakuja. Odškodnina je 85 milijonov evrov, Everton pa lahko zasluži še dodatnih 16 milijonov evrov. Obema prestopa ni skupna le ciljna destinacija, ampak tudi agent Mino Raiola.

Izjemno poveden pa je pogled na vrh letošnje lestvice.

Igralec Iz V Cena Romelu Lukaku Everton Man Utd 85,0 Alvaro Morata Real M Chelsea 65,5 Kyle Walker Tottenham Man City 57,0 Alexandre Lacazette Lyon Arsenal 53,0 Benjamin Mendy Monaco Man City 52,0 Bernardo Silva Monaco Man City 50,0 Tiemoue Bakayoko Monaco Chelsea 45,0 Leonarod Bonucci Juventus Milan 42,0 Mohamed Salah Roma Liverpool 42,0



Opomba: Cene so v milijonih evrov.

Največ si privoščijo Angleži

Vzorec je jasen, za glavnino najdražjih prestopov so poskrbeli angleški klubi, člani Premier league so po podatkih BBC-ja tako skupaj že zapravili okrog 900 milijonov evrov. Veliki igralci si zadnja leta privoščijo ogromno, Manchester City je tako za okrepitve že porabil več kot 240 milijonov evrov, a z gradnjo nove superekipe še ni končal, Chelsea je vložil dobrih 140 milijonov iste valute, a namerava do konca avgusta zapraviti še enkrat toliko.

30 milijonov ni več noben presežek

Omenjena kluba se krepita, na drugi strani je Manchester United pripeljal le dva nogometaša, ob Lukakuju je to še Victor Lindelöf. Trener Jose Mourinho tako svoje vodstvo poziva naj odpre mošnjiček in pripelje vsaj še enega igralca. "Klubi so nekoč zapravili 30, 40, 50 milijonov za izjemne igralce, danes jih za zelo dobre nogometaše," pravi. Vse več angleških klubov ima precej denarja, kar klubi, ki prodajajo, znajo izkoristiti in navijajo cene.

Levy: Priložnost raje mladim

Med angleškimi velikani je ta hip velika izjema Tottenham, ki ni pripeljal nobenega igralca, prodal je le Kyla Walkerja. Predsednik kluba Daniel Levy je za BBC razmišljal: "Moja naloga je voditi klub. Nogometni trg je ponorel. Nekdo zapravi 200 milijonov funtov več, kot jih zasluži. Tako vedenje te bo nekoč ujelo in kaznovalo." Tottenham gradi nov stadion, ki naj bi stal okrog 800 milijonov evrov. "Naš trener verjame v sistem dela v akademiji. Če na trgu ne moremo najti primernega igralca, raje damo priložnost mladim. Še akademija dela dobro, ne potrebujemo po 20, 30 milijonov funtov za nove igralce," je še povedal Levy.

Najbolj vroči imeni sta Neymar in Mbappe

Trenutni absolutni rekord je torej okroglih 100 milijonov evrov, ta številka pa bi se lahko do konca avgusta celo podvojila. Najbolj vroči imeni sta Neymar (za napadalca Barcelone se ogreva PSG) in Kylian Mbappe (napadalec Monaca je na radarju Reala).

Slavko Jerič