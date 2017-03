Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Svetovni podprvaki se bodo morali v zadnjih štirih krogih pošteno potruditi za uvrstitev na svetovno prvenstvo v Rusiji. Foto: Reuters Sorodne novice Udarec za gavče - Messi ne bo smel igrati na štirih tekmah Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Argentina v nevarnosti, da izpusti svetovno prvenstvo

Odpisana Bolivija z 2:0 boljša od Gavčev brez Messija

29. marec 2017 ob 08:56

La Paz - MMC RTV SLO

Medtem ko so se nogometaši Brazilije po zmagi nad Paragvajem (3:0) kot prvi že uvrstili na svetovno prvenstvo, se je v škripcih našla druga južnoameriška velikanka Argentina.

Gavči se brez kaznovanega Lionela Messija niso znašli na visoki nadomorski višini v La Pazu, kjer je bila z 2:0 boljša že zdavnaj odpisana Bolivija. Na stadionu Hernando Siles, ki leži na višini 3.637 metrov, dobijo nogometaši le 65 odstotkov kisika kot bi ga na ničelni nadmorski višini.

Argentinci, ki so se v La Pazu že opekli, so v tekmo vstopili bojazljivo, kot da so se bali, da ne bodo zdržali fizičnih naporov. Bolivijcem so prepustili pobudo in kazen je prišla v 31. minuti, ko je Sergia Romera z glavo premagal Juan Carlos Arce. V sedmi minuti drugega polčasa je končni izid postavil Marcelo Moreno.

Argentina je brez zmage v La Pazu že od leta 2005 in vprašanje je, ali bi igranje Messija kaj spremenilo. A statistika z argentinskim kapetanom v postavi je povsem drugačna. Argentinci so brez Messija v postavi dobili le sedem od 24 točk. Brez kapetana je njihov odstotek zmag 12,5-odstoten, z njim v ekipi pa 83-odstoten. Messi mora odslužiti še tri tekme kazni.

Argentina je štiri kroge pred koncem z 22 točkami na petem mestu, ki vodi v dodatne kvalifikacije. Pred njo so Brazilija (33), Kolumbija (24), Urugvaj in Čile (oba po 23). Za njo so Ekvador (20), Peru in Paragvaj (oba po 18).

BOLIVIJA - ARGENTINA 2:0 (1:0)

Arce 31., Moreno 52.



EKVADOR - KOLUMBIJA 0:2 (0:2)

Rodriguez 20., Cuadrado 34.

RK: Caicedo 61./Ekvador



ČILE - VENEZUELA 3:1 (3:0)

Sanchez 4., Paredes 7., 22.; Rondon 63.



BRAZILIJA - PARAGVAJ 3:0 (1:0)

Coutinho 34., Neymar 63., Marcelo 86.



PERU - URUGVAJ 2:1 (1:1)

Guerrero 35., Flores 62.; Sanchez 30.

RK: Urretaviscaya 76./Urugvaj

Lestvica: BRAZILIJA 14 10 3 1 35:10 33 KOLUMBIJA 14 7 3 4 18:15 24 URUGVAJ 14 7 2 5 26:17 23 ČILE 14 7 2 5 24:19 23 ------------------------------------ ARGENTINA 14 6 4 4 15:14 22 ------------------------------------ EKVADOR 14 6 2 6 23:20 20 PERU 14 5 3 6 22:23 18 PARAGVAJ 14 5 3 6 13:21 18 BOLIVIJA 14 3 1 10 12:32 10 VENEZUELA 14 1 3 10 17:34 6

R. K.