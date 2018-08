Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Lionel Messi bo glavni kapetan Barcelone v letošnji sezoni. Foto: Reuters Dodaj v

Barcelona s štirimi kapetani, glavni bo Messi

Španski superpokal v nedeljo v Maroku

10. avgust 2018 ob 20:32

Andres Iniesta, ki je bil prava ikona na Camp Nouu, je po koncu lanske sezone pomahal v slovo in se preselil na Japonsko. Barcelona je danes dobila novega kapetana. Pravzaprav kar štiri, a prvi med enakimi bo Lionel Messi.

Argentinski virtuoz bo imel vlogo glavnega kapetana. Njegovi pomočniki oziroma namestniki pa bodo Sergio Busquets, Gerard Pique in Sergi Roberto.

Messi je bil od leta 2015 v vlogi namestnika kapetana oziroma je nosil kapetanski trak, ko na igrišču ni bilo Inieste. Barca nima prvič tako izdelanega kapetanskega sistema, a nazadnje so imeli štiri kapetane v sezoni 2014/15, ko so bili v teh vlogah Xavi, Iniesta, Messi in Sergio Busquets.

Barcelona bo sezono začela v nedeljo v Tangierju v Maroku, kjer se bo v španskem superpokalu srečala s Sevillo. Na sporedu bo le ena tekma. Špansko prvenstvo se začenja prihodnji konec tedna.

