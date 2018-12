Bertoncelj: Neustrezne maže za smuči v Engelbergu velik "kiks" strokovnega štaba

Domen Prevc ima zelo visoke načrte pred novoletno turnejo, ki se začenja naslednjo soboto. Foto: EPA VIDEO Bertoncelj: Zaradi napačn... VIDEO V Engelbergu veliko napak... Dodaj v

17. december 2018 ob 18:04

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Glavni trener slovenskih skakalcev Gorazd Bertoncelj je priznal, da ima mešane občutke po obeh tekmah v Engelbergu. Za nedeljske izide niso krivi skakalci, ampak strokovni štab, saj so imeli tekmovalci neustrezno pripravljene smuči.

Točke so osvojili trije skakalci. Peter Prevc je zasedel 16. mesto, Domen Prevc in Timi Zajc pa sta si delila 18. mesto.

"Iz Engelberga smo se vrnili z mešanimi občutki, saj je šlo veliko stvari narobe. Slab telemark je v soboto Domnu odnesel stopničke, Petru pa finale, v nedeljo pa smo naredili napako mi. Velik 'kiks' strokovnega štaba je bil, da nismo izbrali ustrezne maže za smuči, tako da so imeli naši fantje vsi znatno nižje zaletne hitrosti glede na tekmece, pa še težje je tako skakati," je poudaril Bertoncelj.

Eden glavnih ciljev sezone je novoletna turneja, ki se začenja 29. decembra s kvalifikacijami na skakalnici Schattenberg v Oberstdorfu. Na novoletni turneji bo Slovenija nastopila s šestimi skakalci.

"Premor do Oberstdorfa je za nas dobrodošel. Čakajo nas priprave na Bloudkovi velikanki v Planici, česar se veselimo. Fantje bodo v teh desetih dneh opravili pet skakalnih treningov in še pet za fizično pripravo, dva dneva okrog božiča pa bodo imeli prosta, da malo spočijejo glave," je nadaljnje načrte razgrnil glavni trener.

Domen Prevc, ki je v Ruki dvakrat končal tik za zmagovalnim odrom, bil v igri tudi v Rusiji, se je tudi v Engelbergu spogledoval s stopničkami, ki mu jih je odnesla napaka pri doskoku v telemark. "Po padcu me nič posebej ne boli, morda malo le ego. Škoda. A dejstvo je, da celo poletje nisem skakal v telemark in zdaj se mi je to očitno maščevalo. A dovolj časa je še za pripravo, zdaj bom vadil tudi doskok in verjamem, da bo vse v redu," je dejal 19-letnik, ki ima visoke cilje za novoletno turnejo, saj si želi končati med najboljšimi tremi.

Peter Prevc čutil tremo

Engelberg je zaznamovala tudi vrnitev Petra Prevca v karavano svetovnega pokala. Izkušeni skakalec je priznal, da je po dolgem času spet čutil tremo, da ni mogel zaspati od vznemirjenja, a da je videl, da je v pripravljalnem obdobju dobro delal. "V tem času smo naredili vse, kar smo lahko. S povprečnima skokoma sem nekje na robu petnajsterice, z dobrima že bližje 'top 10', vrhunska bi me že pripeljala proti vrhu," je razmišljal skakalni šampion.

"Najhuje je bilo na prvem skoku za trening, a potem je k sreči steklo. Kvalifikacije sem dobro opravil, čeprav je bilo še nekaj prostora za izboljšave, v soboto sem sam naredil napako, dokončno pa mi je finale odnesel doskok, v nedeljo pa sem se spet lepo zbral za nastop in osvojil nekaj točk. Zdaj imam še deset dni časa za trening do naslednjih tekem in dobro ga bom izkoristil," je še dejal zmagovalec novoletne turneje 2016.

V nedeljo državno prvenstvo v Planici

Še pred odhodom v Oberstdorf skakalce najprej čaka državno prvenstvo. V nedeljo se bodo zbrali v Planici in se za naslove pomerili na Bloudkovi velikanki. Četverica skakalcev za turnejo je že znana – Peter in Domen Prevc, Timi Zajc in Jernej Damjan –, preostala dva bo Bertoncelj skupaj s strokovnim štabom določil po državnem prvenstvu.

