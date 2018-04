Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Eden glavnih adutov Primorcev je Matic Rebec. Foto: ABA/Ivica Veselinov Dodaj v

Bodo Primorci zmagali še petič?

Prenos na drugem programu se začne ob 17.50.

18. april 2018 ob 14:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na Televiziji Slovenija začenjamo prenose državnega prvenstva v košarki. Danes si boste lahko ogledali srečanje med Šenčurjem GGD in ekipo Sixt Primorska. Vse štiri letošnje medsebojne tekme so dobili Primorci.

Sixt Primorska, ki je najprijetnejše presenečenje letošnje sezone, je v drugem jadranskem tekmovanju zasedla 2. mesto. Kot smo poročali, je v finalu, ki ga je gostil Čačak, izgubila proti novomeški Krki. Dolenjci so si tako pridobili vstopnico za ABA-ligo v naslednji sezoni, Primorska pa bo morala za kaj podobnega počakati vsaj do naslednje sezone. So pa današnji gostje kljub temu letos že pospravili eno lovoriko, zmagali so v pokalu Spar, in to prav proti današnjim nasprotnikom iz Šenčurja.

Gorenjci imajo zelo izkušeno zasedbo, v kateri prednjači 38-letni Smiljan Pavić. Ob Paviću v dresu Šenčurja navdušuje tudi dolgoletni član Olimpije Dino Murić, ki bo letošnjo sezono izkoristil za popolno vrnitev. Pred tem je bil namreč sezono in pol brez kluba, v tem času pa je dokončno pozdravil poškodbo kolena. Glavni motor ekipe, ki jo na klopi vodi Rade Mijanović, pa je organizator igre Miljan Pavković. Nizki, a hitri branilec bo precejšen zalogaj za obrambo Primorske.

Kljub temu je treba poudariti, da ima tudi Jurica Golemac, ki vodi Sixt Primorsko, na voljo veliko kakovostnih igralcev. To je predvsem povratnik na slovenske parkete Marijan Čakarun. Hrvat je lani uspešno igral v španskem prvenstvu za Manreso, letos pa je najboljši posameznik Primorcev. Na mestu organizatorja igra z zlatom nagrajeni slovenski reprezentant Matic Rebec, za izkušnje pa skrbi predvsem Nebojša Joksimović.

Tekma se začne ob 18. uri, neposredni prenos pa deset minut prej.

To bo le prvi prenos državnega prvenstva, že v soboto na male zaslone prihaja tradicionalni slovenski košarkarski derbi med Krko in Petrolom Olimpijo. Prava poslastica za ljubitelje slovenske košarkarske, ki se bo v dvorani Leona Štuklja v Novem mestu začela ob 18. uri.

LIGA NOVA KBM

LIGA ZA PRVAKA, 9. krog



Danes ob 17.00:

PETROL OLIMPIJA - ŠENTJUR



Ob 18.00:

ŠENČUR GOR. G. DRUŽBA - SIXT PRIMORSKA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.



Ob 19.00:

HELIOS SUNS - KRKA



ROGAŠKA - ILIRIJA

