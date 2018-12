Medtem ko Slovenci na smuku v Val Gardeni zadnje čase ne blestijo (na zadnjih štirih smukih niso osvojili niti ene točke), pa ima Kjetil Jansrud (na fotografiji) s tem prizoriščem dobre izkušnje, saj je bil od leta 2013 že sedemkrat na stopničkah (v smukih in superveleslalomih), dvakrat je tudi zmagal. Foto: EPA Klemen Kosi je v Severni Ameriki tekmoval zelo spodbudno. Na Val Gardeno ga sicer ne vežejo prav lepi spomini, saj je le enkrat osvojil točke svetovnega pokala (22. mesto na superveleslalomu leta 2014). Foto: EPA Dodaj v

Bodo Slovenci le rešili uganko z imenom Saslong?

Kosi v Val Gardeno brez posebnih pričakovanj

10. december 2018 ob 15:46

Slovenski smukači na sloviti progi Saslong v Val Gardeni v zadnjih štirih letih niso osvojili točk, a trener Peter Pen je prepričan, da bodo fantje tokrat "pokazali tisto pravo kakovost".

Ne gre za prazne obljube. Podlaga za smele načrte so dosežki v Beaver Creeku, kjer je velik napredek pokazal Klemen Kosi. Najprej s 15. mestom na (sicer precej skrajšanem) smuku, še bolj pa z devetim mestom na superveleslalomu, s čimer je postavil najboljši dosežek v karieri v tej disciplini v svetovnem pokalu.

Kosi brez posebnih pričakovanj

"Iz Severne Amerike sem odnesel kar nekaj uspehov, nad mojimi pričakovanji. Na podoben način se bom skušal lotiti tudi tekem v Evropi, brez posebnih pričakovanj, kajti še vedno ne sodim v ožji krog favoritov. Ostajam na realnih tleh, osredotočil se bom na svoje smučanje, ki ga bom skušal približati tistemu, ki mi je prineslo uspeh."

Naj bo glava na pravem mestu

Dobre odseke sta imela tudi Boštjan Kline in Martin Čater, ki upa, da bo na evropskem

snegu smučanje s treningov prenesel tudi na tekme. "Jezen? Ja, takrat sem bil kar 'fejst' jezen, razočaran. Zdaj si želim le to, da bi bila že na naslednji tekmi glava na pravem mestu in da se mi ne bi več dogajale takšne brezzvezne napake, kot so se mi v Lake Louisu in Beaver Creeku," je pred klasičnimi evropskimi prizorišči dejal Čater.

Boštjan Kline, leta 2017 zmagovalec smuka v Kvitfjellu, po menjavi opreme še ni našel pravih občutkov, nekaj preglavic ima tudi z nastavitvijo čevlja. Po koncu severnoameriške turneje je skupaj z Miho Hrobatom ostal še na dveh tekmah za pokal Nor-Am, ki ju je dobil Kanadčan James Crawford. Na prvem smuku je bil Kline tretji, na drugem peti. Obakrat je zaostal za Miho Hrobatom.

Pen v Evropi pričakuje napredek

"S prehodom na evropski sneg pričakujem, da bodo naši fantje pokazali tisto kakovost, ki jo imajo. Vedno je nekaj vprašajev okrog teh severnoameriških tekem, slovenski smučarji praviloma tam niso dobro smučali, z nekaj izjemami. Treba bo res biti pozoren na vse, se dobro pripraviti, tiste končne izvedbe so najbolj pomembne, napake ... dve, tri desetinke, in si takoj štirideseti ali pa dvajseti, kar ni rezultat, ki bi si ga mi želeli, kaj šele javnost," pravi glavni trener Peter Pen.

Na zadnjih štirih smukaških tekmah v Val Gardeni slovenska ničla

Rezultati na smukih v Val Gardeni so za Slovence zadnja leta neugodni, saj v letih 2014, 2015, 2016 in 2017 nikogar ni bilo med dobitniki točk, je pa decembra 2012 za presežek poskrbel Rok Perko, ki je bil drugi. Tudi Andrej Jerman je bil na progi Saslong leta 2007 drugi.

Na superveleslalomih je slovenski "izplen" v zadnjih sezona precej boljši. Lani je bil Boštjan Kline 13., pred dvema letoma 15.

Tekmi bosta to soboto (superveleslalom) in nedeljo (smuk). Prenos bo na TV SLO 2.

