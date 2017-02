Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Massimiliano Allegri in Gianluigi Buffon na novinarski konferenci v Portu. Foto: Reuters Prizor s treninga Leicestra v Sevilli. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bonucci zaradi predolgega jezika na tribuno

Sevilla favorit proti Leicestru

21. februar 2017 ob 22:10

Porto, Sevilla - MMC RTV SLO

Nogometaši Juventusa bodo v sredo na tekmi osmine finala Lige prvakov v Portu igrali brez Leonarda Bonuccija, saj ga je klub kaznoval, ker se je v petek zapletel v besedni obračun s trenerjem Massimilianom Allegrijem.

Incident se je zgodil ob koncu petkovega srečanja proti Palermu (4:1), vodilni možje kluba pa skupaj s trenerjem enemu izmed stebrov obrambe niso pogledali skozi prste. Stara dama se je na Portugalsko podala kot vodilno moštvo Serie A, medtem ko je Porto v Primeiri ligi drugi s točko zaostanka za Benfico.

"Pred svojimi navijači želimo zmagati. Vemo, da bo težko, toda potrudili se bomo po najboljših močeh. Porto je v zadnjih mesecih zelo dvignil formo, smo motivirani in pripravljeni za zmago. Spoštujemo vsakega tekmeca, a smo mlado, enotno in ponosno moštvo," je povedal trener Porta Nuno Espirito Santo. Znova si bosta nasproti stali vratarski legendi Iker Casillas in Gianluigi Buffon.

Leicester preusmerja pozornost od domačih tegob

Druga tekma v sredo bo dvoboj med Sevillo in Leicestrom. Angležem gre zelo slabo v domačem prvenstvu, v katerem v letu 2017 še niso zmagali in so tik nad območjem izpada. V soboto so se poslovili v osmini finala FA-pokala proti tretjeligašu Millwallu, potem ko so skoraj ves drugi polčas igrali z igralcem več. Napadalec Jamie Vardy je, denimo, do zdaj v Premier ligi dosegel le pet zadetkov, lani jih je na koncu zbral 24.

"Morda je tudi za naše glave v tem trenutku dobro, da malce preusmerimo pozornost na Ligo prvakov. Če nam bo uspelo doseči dober izid, lahko mogoče to prenesemo tudi v Premier ligo," se tolaži vratar Ron-Robert Zieler.

Na drugi strani je Sevilla odlična tretja v španskem prvenstvu, v zadnjih treh letih je slavila v Evropski ligi. Trener Jorge Sampaoli je o kolegu Claudiu Ranieriju na klopi Leicestra dejal: "Nekdo, ki je dosegel takšen uspeh s tem moštvom, lahko gotovo znova dvigne ekipo, je pa vsekakor sedanjost pomembnejša kot preteklost."

Osmina finala, prvi tekmi, sreda ob 20.45:

PORTO - JUVENTUS

SEVILLA - LEICESTER

Povratni tekmi bosta 14. marca ob 20.45.



M. R.