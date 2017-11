Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Boris Becker Foto: Reuters Dodaj v

21. november 2017 ob 09:35

London - MMC RTV SLO

Želim si, da bi me pokopali v Wimbledonu. Niti slučajno ne v Nemčiji. Vse od leta 1985 me mediji spremljajo na vsakem koraku. To je visoka cena, ki jo moram plačevati. Ko sem nizal uspehe, so me vsi v Nemčiji vzeli za svojega. V resnici sem igral zase.

Le moja družina me zares dobro pozna. Nisem vaš Boris, nobenemu se ni treba ukvarjati z menoj, čeprav vem, da sem zelo dobra oseba za dvig naklade časnika Bild.

Pri 50 letih se prvič ozremo na doseženo v življenju. Mislim, da sem lahko zelo zadovoljen, saj nisem niti sanjal, da bi lahko imel tako uspešno kariero.

Legendarni Boris Becker bo v sredo praznoval 50. rojstni dan. V ponedeljek je bil na televizijski postaji ARD dokumentarni film o izjemni karieri Nemca, ki je po koncu kariere zašel v velike težave, poleti je tudi uradno bankrotiral. Prepričan je, da se bo kmalu izvlekel iz težav, še vedno pa je eden izmed najbolj cenjenih teniških analitikov (dela za nemški Eurosport in BBC). 7. julija 1985 je s 17 leti postal najmlajši zmagovalec Wimbledona. Ta rekord mu bo zelo težko odvzeti.

