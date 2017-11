Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Zvezdnik Pierre-Emerick Aubameyang se vrača po suspenzu. Foto: Reuters Peter Bosz se je znašel na udaru kritik po seriji slabih izidov. Foto: Reuters Christian Eriksen je v odlični formi. Foto: Reuters Sorodne novice Maribor še sanja o idealnem scenariju Dodaj v

Borussia proti Tottenhamu išče pot iz velike krize

Napoli potrebuje zmago nad Šahtarjem

20. november 2017 ob 19:45

Dortmund - MMC RTV SLO

Nogometaši dortmundske Borussie nikakor ne najdejo poti iz krize, v torek pa se bodo srečali s Tottenhamom. Tudi zmaga črno-rumenim ne pomaga veliko v boju za napredovanje v osmino finala.

Izbranci Petra Bosza so zbrali le dve točki in se z Apoelom borijo za tretje mesto v skupini H, ki vodi v šestnajstino finala Evropske lige. Tudi položaj v Bundesligi se je zelo poslabšal, Borussia je osvojila le eno točko v zadnjih petih krogih in je padla na peto mesto, za Bayernom zaostaja že devet točk. V primeru izpada iz evropskih tekmovanj bi se stolček Boszu zelo zatresel.

Na torkovi tekmi na kultnem Westfalnu se vrača Pierre-Emerick Aubameyang, ki je bil suspendiran za petkovo tekmo v Stuttgartu. Gabonec je zamudil na trening, poleg tega pa je v klubskih prostorih snemal oglase za lastnega pokrovitelja brez dovoljenja vodstva kluba. Brez sijajnega napadalca in brez Christiana Pulišića so črno-rumeni izgubili v Stuttgartu z 1:2. V torek naj bi oba nosilca igre zaigrala. Manjkal bo steber obrambe Sokratis, ki si je zlomil rebra.

"Na prvi tekmi na Wembleyju smo igrali dobro in nismo si zaslužili poraza z 1:3. Zelo dobro smo se postavili po robu eni izmed najboljših ekip v Premier ligi. Ta poraz ni vplival na naše predstave na naslednjih tekmah, saj smo vse do sredine oktobra nizali zmage. Vsi v klubu se zavedamo, da potrebujemo uspeh, saj pet tekem brez zmage v Bundesligi res ni neki normalen izid za naš klub," je pojasnil Bosz, ki je poleti prišel iz Ajaxa.

Eriksen: Naš cilj je osvojiti prvo mesto v skupini

Tottenham je z desetimi točkami že v osmini finala. Za potrditev prvega mesta potrebuje še tri točke. Trener Mauricio Pochettino je v Dortmund pripeljal vse adute.

"Naš cilj je osvojiti prvo mesto v skupini, zato je to za nas izjemno pomembna tekma. Dokazali smo, da lahko igramo odlično tudi na velikih tekmah. Obe tekmi proti Realu smo odigrali izvrstno, na Wembleyju smo blesteli tudi proti Liverpoolu. Naredili smo velik korak naprej v primerjavi z lansko sezono, ko smo poslušali, da na Wembleyju ne bomo nikoli dobili tekme," je poudaril Christian Eriksen, ki je prejšnji teden s trojnim zadetkom Dansko popeljal na svetovno prvenstvo.

V tej skupini bo Real gostoval v Nikoziji. Kraljevi klub bi si z zmago nad Apoelom že zagotovil osmino finala. Real bi napredoval tudi z remijem, če Borussia ne osvoji treh točk.

Napoli reši le zmaga nad Šahtarjem

V skupini F je v zelo neugodnem položaju Napoli. Vodilna ekipa Serie A se bo srečala s Šahtarjem, ki ima dva kroga pred koncem šest točk več od Neapeljčanov. Izbranci Maurizia Sarrija morajo najprej v torek dobiti medsebojno primerjavo, na prvi tekmi so bili Ukrajinci boljši z 2:1. V zadnjem krogu bo Šahtar gostil Manchester City, Napoli pa gostuje v Rotterdamu.

Leipzig po tri točke v Monte Carlo

Bešiktaš je v najboljšem položaju v skupini G, v torek bi si s točko proti Portu že zagotovil prvo mesto. RB Leipzig gostuje v Monte Carlu in potrebuje tri točke. Kevin Kampl in soigralci imajo štiri točke in le dve zmagi jih zanesljivo peljeta v osmino finala.

5. krog, torek ob 20.45, skupina F:

NAPOLI - ŠAHTAR



MANCHESTER CITY - FEYENOORD

Lestvica: MANCHESTER CITY * 4 4 0 0 12:3 12 ŠAHTAR 4 3 0 1 7:5 9 NAPOLI 4 1 0 3 7:9 3 FEYENOORD 4 0 0 4 3:12 0

Skupina G, torek ob 18.00:

BEŠIKTAŠ - PORTO



Ob 20.45:

MONACO - RB LEIPZIG

Lestvica: BEŠIKTAŠ 4 3 1 0 8:3 10 PORTO 4 2 0 2 9:7 6 RB LEIPZIG 4 1 1 2 5:8 4 MONACO 4 0 2 2 3:7 2

Skupina H, torek ob 20.45:

APOEL - REAL MADRID



BORUSSIA (D) - TOTTENHAM

Lestvica: TOTTENHAM * 4 3 1 0 10:3 10 REAL MADRID 4 2 1 1 8:5 7 BORUSSIA (D) 4 0 2 2 4:8 2 APOEL 4 0 2 2 2:8 2 * - v osmini finala

A. G.