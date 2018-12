Rekreacija za dober namen: v petek, 14. decembra, bo v Tivoliju Dobrodelni tek in pohod Božičkov. Foto: Špela Bokal Dodaj v

Božički se bodo za dober namen spet podili po Tivoliju

Prijavnina je sedem evrov

6. december 2018 ob 14:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

V ljubljanskem parku Tivoli bo tudi letos Dobrodelni tek in pohod Božičkov. Prireditev, ki nima tekmovalnega značajo, bo 14. decembra ob 18. uri.

Tekači, posamezno ali v ekipi, imajo na voljo dve razdalji: šest- in dvanajstkilometrsko. Štart bo ob 18. uri. Pet minut pozneje bodo štartali še pohodniki, ki jih čaka dvokilometrska pot po Rožniku. Ob prijavi je treba plačati prispevek (za posameznike 7 evrov, za skupine ali družine 5 evrov na osebo), ki bo v celoti namenjen Rdečim noskom.

"Če je tek pol zdravja in smeh pol zdravja – je najbolje ti dve polovici združiti na teku Božičkov," pravi ambasadorka in svetovalka društva Rdeči noski Eva Škofič Maurer, ki je na Dobrodelnem teku in pohodu Božičkov pogosto v vlogi klovnese. Kaj je takrat najprijetneje? "Deliti in sprejemati objeme, ko tekači in pohodniki prihajajo skozi cilj."

Prireditelji so že dobili več kot 300 prijav, želijo pa si, da bila množičnost takšna kot v preteklih letih, ko je sodelovalo tudi do tisoč tekačev oziroma pohodnikov. Vse udeležence čakajo med drugim brezplačne palačinke.

V primeru slabega vremena je rezervni datum petek, 21. december.

T. O.