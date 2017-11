Brez mlade generacije bo trpela tudi članska reprezentanca

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Mladi slovenski nogometaši so proti Franciji klonili z 1:4. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Dembele s hat-trickom že do polčasa končal slovenske upe Dodaj v

14. november 2017 ob 11:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Najboljši slovenski nogometaši se v novembru niso zbrali, zato pa je svojo nalogo opravila mlada slovenska vrsta, ki je navkljub porazu v Domžalah s Francijo nov napad na evropsko prvenstvo začela zelo spodbudno.

Za mnoge spremljevalce športa so tekmovanja v mlajših kategorijah, bodisi od kadetov, mladincev in mladih reprezentanc, nekaj, kar jih zares ne zanima. Obenem pa večina pozablja, da brez tega, kako se skrbi za mlade generacije, nekoč v prihodnosti ne bo tudi članske vrste. Ali pa bo manj uspešna, kot bi si želeli, če se ne bo do časa delovalo tako, kot se pač mora v vsakem določenem obdobju razvoja mladega športnika. In tudi zakonitosti v ekipnih športih so jasne.

Najuspešnejše reprezentance v članski konkurenci so namreč po nepisanem pravilu uspešne tudi v vseh mlajših kategorijah in le redki so prebliski tistih, ki niso stalnica na najodmevnejšem odru posamezne discipline. Nedolgo nazaj je tak podvig uspel Srbiji, ki je postala svetovna prvakinja v kategoriji nogometašev do 20 let. Te zakonitosti seveda ne veljajo zgolj in samo za nogomet, ampak tudi za vse druge discipline. Je pa dejstvo, da je tudi tu nogomet bolj v ospredju, ker gre pač za disciplino, ki ima v svetu športa največ privržencev.



Med mladimi reprezentancami smo trenutno doma lahko najbolj ponosni na mladi ženski vrsti v odbojki in košarki pri ženskah. Prva je druga na svetu, druga pa na stari celini. Tradicionalno so bili pred tem uspešni tudi mladi rokometaši in košarkarji, nogometašem je preboj na zaključni turnir uspel le enkrat, ko sta bila tedaj zraven Rene Krhin in Vid Belec v starostnem razredu do 19 let. Oba pa se zaradi klubskih obveznosti zaključnega turnirja v Ukrajini nista udeležila.

Seveda nismo pozabili niti na kadetsko domače prvenstvo do 17 let, kjer pa je bila reprezentanca zraven, ker je gostila prvenstvo. Igranje v mladih vrstah in posledično tudi dosežek le teh, je zagotovo bolj pomemben kot mnogi razmišljajo. Zanimivo razmišljanje je podal Primož Gliha, ki zdaj vodi naše mlade nogometaše in so drugi evropski cikel pod njegovim vodstvom začeli spodbudno. Po petih tekmah so namreč na drugem mestu. Zbranih deset točk ponuja lep obet za naslednje leto. Gliha se zavzema, da bi bila večja pretočnost med A in mlado reprezentanco.

Ker pričakujemo, da bo našo najboljšo reprezentančno vrsto še v tem mesecu prevzel Tomaž Kavčič, nekdaji trener mladih, bo stroka morda v prihodnje bolj usklajena okrog tega, kje se koga rabi. Nedvomno pa je vsaka minuta na igralni površini na tekmi več vredna kot le trening. Pa četudi le v mladi vrsti. Kot vedno pa je najboljši pameten dogovor. Seveda predvsem v korist končnega uspeha.

Dare Rupar, Val 202