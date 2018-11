Celjani dobili pomembno bitko, a "vojna" bo še izčrpavajoča

Odmevi po tekmi Celje Pivovarna Laško - Zagreb

19. november 2018 ob 08:46

Celje - MMC RTV SLO

"Zame je to ena največjih zmag in, ja, pride tudi kakšna solza na koncu," je po popolnem nedeljskem večeru v Zlatorogu, kjer so celjski rokometaši nadigrali (30:21) zagrebške, dejal trener pivovarjev Tomaž Ocvirk.

Ocvirk je imel veliko razlogov za zadovoljstvo. Njegovi varovanci so namreč vzdržali pritisk velike tekme, ki jo je prinašal sosedski obračun Lige prvakov, in 5.600 gledalcev nagradili z morda najboljšo predstavo v letošnji sezoni. Po tesnem prvem polčasu (10:9) so slovenski prvaki v nadaljevanju poleteli na krilih občinstva in zmleli nasprotnike.

Ocvirk zmago posvetil "pisarni" in navijačem

"Današnjo zmago posvečamo sodelavcem v pisarnah, ki so se ves mesec trudili, da napolnijo dvorano. To jim je uspelo in ta zmaga gre njim kot tudi florijanom, ki praznujejo 25 let in so nam pripravili izjemno vzdušje, v katerem so igralci leteli po igrišču. Občinstvo nam je dalo samozavest. Sam se med tekmo izklopim in tega nisem slišal, a sem se zadnjih nekaj minut vživel v to vzdušje. Malo so me preplavila čustva, saj še nikoli nisem bil v taki vlogi. Res še ena velika zahvala našim navijačem. Prvi polčas smo popustili v zaključku. Dogovor med odmorom v garderobi je nato bil, da ohranimo mirnost, saj imamo še vedno ugoden izid. Dogovorili smo se, da se borimo do konca, da ostanemo kot ekipa in da smo borbeni, zbrani in odgovorni. Mislim, da nam je to več kot uspelo, zato čestitke fantom, to zmago so si zaslužili," je analiziral Ocvirk.

Ferlin: Fenomenalno v obrambi

Eden od najboljših v celjski ekipi je bil vratar Klemen Ferlin, ki je odlično branil, poleg tega pa še dvakrat zatresel nasprotna vrata z metom čez celo igrišče. "Mislim, da smo v obrambi odigrali fenomenalno. Dobili smo 21 golov, od teh dva v prazen gol. Borili smo se, dali smo vse od sebe. Zasluženo smo zmagali. Nismo pričakovali takšne razlike, a to je kar realno stanje glede na prikazano. Dobro mi gre, sploh ob podpori domačega občinstva. Malo moram še delati pri predstavah na gostovanjih, a to traja malo dlje. Zagotovo smo naredili pomemben korak proti šestemu mestu. Doma lahko s tako igro še koga premagamo, a moramo dobiti tudi kakšno točko zunaj. Predvsem mislim na tekmo naslednji teden v Zaporožju," je ocenil Ferlin.

Ovniček: Pokazati moramo zobe in značaj

Rok Ovniček je odlično vodil celjski napad, pri tem pa zabil še pet golov. "Vedeli smo, da bo tekma na nož. Obema ekipama sta ti dve točki veliko pomenili. Bili smo boljši, nadigrali smo jih v vseh segmentih igre. Občinstvo je bilo fenomenalno. Kar se tiče moje predstave, se ne bi ocenjeval. Zagotovo pa imamo še rezerve tako jaz kot tudi ekipa. Treba jih bo poiskati in jih pokazati na igrišču. Vsekakor nas čaka še trdo delo za uvrstitev v osmino finala. Tu so tri, štiri ekipe, ki se bodo borile za peto, šesto mesto. Pokazati moramo zobe, značaj in pričakovati zmage. Ta uspeh je spodbuda za naprej," je povedal Ovniček.

Potočnik: Zaslužena zmaga Celjanov

Gregor Potočnik je eden od dveh Slovencev (poleg vratarja Urha Kastelica) na delu v Zagrebu. "Celjani so zasluženo zmagali. Že od prve minute so pokazali dominantnost. Preveč zadetkov smo dobili na naša prazna vrata. Oni so sestavili dobro obrambo. In če nimaš enega dobrega vratarja zadaj, ki bi ti ubranil kakšen protinapad, potem hitro nastane razlika. Tudi za nas v napadu je igra brez vratarja večje tveganje. Roka malo zadrhti, če veš, da ni vratarja. Vsekakor smo napravili preveč tehničnih napak, Celjani so to znali izkoristiti, naredili so razliko, ki jo je bilo seveda skorajda nemogoče nadoknaditi. Gledati moramo naprej. Naslednjo tekmo igramo z Nantesom doma. V Franciji smo se jim zelo dobro zoperstavili. Res si želim, da bi tekmo odigrali dobro, brez tehničnih napak." Potočnik se je pred sezono preselil v Zagreb, kjer bi si želel nekoliko več minutaže. "Danes sem sicer igral en polčas, kar je kar veliko. Napravil sem precej napak, ampak moram reči, da sem dal in vedno dam vse od sebe."



Červar: Celje nam je odčitalo lekcijo

Trener Zagreba Lino Červar je športno priznal poraz in pohvalil domačo ekipo. "Čestitke Celju za povsem zasluženo zmago. Nismo dobro odprli tekme, domači so si priigrali nekaj prednosti, a smo se do polčasa približali. V drugem delu smo takoj na začetku zgrešili tri 'zicerje', ekipa je mentalno padla, Celje pa nam je nato odčitalo lekcijo. Igralo je borbeno, skoncentrirano, tako da trenerju in igralcem lahko dam samo komplimente. Ekipa je pokazala, kako se bori. Dala nam je vedeti, da osmina finala ni blizu, ampak je daleč. To sicer velja tako za nas kot tudi za Celje, saj je tekem še veliko. Za zmago je treba precej več borbenosti in discipline. Poskušali smo z vsemi obrambami, v napadu tudi s sedmimi igralci, a Celje je vedno imelo odgovor," je zaključil tvorec največjih hrvaških reprezentančnih uspehov.

Neugodno: Skjern remiziral v Szegedu, Motor pa zmagal v Nantesu

Bleščečo celjsko zmago pa so (morda) nekoliko skalili izidi ostalih tekem v skupini B. Neposredna konkurenta Celjanov za preboj naprej Skjern in Motor Zaporožje sta namreč v 8. krogu uspešno opravila nalogo. Skjern je remiziral v Szegedu (33:33), Motor pa celo zmagal na gostovanju v Nantesu (27:23). Pivovarje tako v boju za osmino finala čaka še težko delo. "Glede na to, da drugi izidi niso šli po naših željah, je še vedno vse odprto. Odločitev ne bo padla v jesenskem delu, ampak spomladi. Tekem je še veliko. Osvojili smo dve točki, ki smo jih potrebovali, a jih bo treba še precej. Zagotovo še kakšna zmaga, dve ali tri," je sklenil Ocvirk. Torej, "vojna" za uvrstitev v izločilne boje bo izčrpavajoča. Prva priložnost za novo zmago Celjanov bo že v nedeljo v Zaporožju.

Aleš Vozel