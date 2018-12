Branko Vujović je petkrat zatresel mariborsko mrežo. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Celjani slavili v Mariboru Dodaj v

Celjani v Mariboru do 13. zmage v sezoni

Celje na vrhu, Maribor četrti

16. december 2018 ob 21:35

Maribor - MMC RTV SLO, STA

V 14. krogu Lige NLB so rokometaši Celja Pivovarne Laško v gosteh s 27:21 premagali Maribor Branik in se znova zavihteli na vrh.

Čeprav so na koncu slavili s šestimi zadetki prednosti, pa aktualni prvaki pri četrtouvrščeni ekipi državnega prvenstva niso imeli lahkega dela. Po prvem polčasu so zaostajali, še v 50. minuti sta bili ekipi poravnani (20:20), v zadnjih minutah, ko se je ustavilo dotlej izredno razpoloženemu domačemu vratarju Marinu Đurici (na koncu 17 obramb, 12 v prvem polčasu), pa so Celjani le prevzeli pobudo.

Po uvodnih minutah ni kazalo, da se bodo gosti mučili. Hitro so povedli s 6:2, a nato sta na sceno stopila Đurica in Uroš Štumpfl, ki sta najzaslužnejša, da so Mariborčani spet ujeli priključek, po zaostanku z 8:10 pa z delnim izidom 5:0 prišli do vodstva s 13:10. V 44. minuti so zadnjič vodili, izid je bil takrat 18:17. Nato pa se je razigral tudi gostujoči vratar Klemen Ferlin, gostitelji pa niso imeli več pravih rešitev v napadu.

Pri Mariboru sta bila najboljša strelca Hrvata Marin Buneta in Matija Golik, oba sta dosegla pet golov, enako število golov sta na drugi strani dosegla Branko Vujović (vse do 16. minute) in Jan Jurečič.

14. krog:

MARIBOR BRANIK - CELJE PIVOVARNA LAŠKO

21:27 (13:12)

Golik, Buneta 5; Vujović, Jurečič 5.

Že odigrano:

RIKO RIBNICA - KOPER 2013

28:25 (15:13)

Knavs 7, Setnikar in Vujačić 6; Bratkovič 5, Grzentič 4.

TRIMO TREBNJE - KRKA

23:24 (12:15)

Seferović 6; Jakše 8, Papež 5.

DOL TKI HRASTNIK - JERUZALEM ORMOŽ

24:25 (9:12)

Ajdari 8; Kosi 9, Žuran 6.

URBANSCAPE LOKA - SVIŠ IV. GORICA

27:23 (14:9)

Jamnik 7, Vrbinc 5; Matic Košir 8.

GORENJE VELENJE - DOBOVA

29:23 (15:10)

Verdinek 7, Špelić 6; Markušić 7.

Lestvica: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 14 13 0 1 26 RIKO RIBNICA 14 11 3 0 25 GORENJE VELENJE 13 9 2 2 20 MARIBOR BRANIK 14 8 2 4 18 URBANSCAPE LOKA 14 8 0 6 16 KOPER 2013 14 6 2 6 14 TRIMO TREBNJE 14 6 2 6 14 KRKA 14 5 1 8 11 JERUZALEM ORMOŽ 14 4 1 9 9 DOBOVA 14 3 0 11 6 DOL TKI HRASTNIK 14 2 1 11 5 SVIŠ IVANČNA GORICA 13 1 0 12 2

T. J.