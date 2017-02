Celje v zadnjih sekundah zlomilo evropskega prvaka

Lov na osmino finala

19. februar 2017 ob 19:00,

zadnji poseg: 19. februar 2017 ob 20:31

Celje - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so prejšnji teden v zadnji sekundi Lige prvakov izgubili proti Kristianstadu, tokrat pa so v izteku tekme na kolena spravili Kielce.

Slovenski prvaki so pred svojimi gledalci slavili s 34:33. Dolgo je kazalo na suvereno zmago aktualnih evropskih prvakov, ki so sredi drugega polčasa vodili s petimi zadetki razlike (28:23). Trdoživi Celjani so grizli in Poljake ulovili na 31:31. Kielce so dvakrat ušle z golom razlike, a so gostitelji obakrat udarili nazaj, Gal Marguč je na začetku zadnje minute izenačil na 33:33.

Slalom Žvižeja za zmago

Poljaki so vzeli minuto odmora, a so sedem sekund pred koncem zapravili napad, žogo je vzel Luka Žvižej in prehitel sireno za veliko zmago. Tako kot Miha Zarabec je dosegel sedem golov, še enega več pa je prispeval prvi strelec tekme Borut Mačkovšek.

Ob polčasu trije goli za Kielce

Po uvodnem otipavanju so Kielce že v 8. minuti vodile s tremi goli prednosti (7:4), v 15. minuti pa je bilo 11:7. Sledile so najboljše celjske minute, gostitelji so s trdo obrambo in hitrimi protinapadi naredili delni izid 8:2 ter tako povedli s 15:13. Imeli so celo napad za vodstvo s tremi zadetki razlike, a po številnih napakah so se ob odmoru sami znašli v zaostanku treh golov (19:16).

Skupina B:

CELJE PL - KIELCE 34:33 (16:19)

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Gajić, Dobaj, Malus, Babarskas, Janc 3, Razgor, Suholežnik, Marguč 2 (1), Grošelj, Poteko 2, Zarabec 7, Mačkovšek 8, Mlakar 4, Žvižej 7 (3), Bećiri 1.

Kielce: Szmal, Ivić, Jurecki 4, Walczak, Chrapowski, Aguinagalde 6, Bielecki 6 (3), Jachlewski 2, Štrlek 1, Lijewski 2, Paczkowski 2, Zorman 3, Bombač 3, Đukić 4.

Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 8 (4), Vive Tauron Kielce 5 (3).

Izključitve: Celje Pivovarna Laško 10, Celje Pivovarna Laško 12 minut.

KRISTIANSTAD - RHEIN N. LÖWEN 29:31 (16:15)

PICK SZEGED - VARDAR 21:23 (11:12)

MEŠKOV BR. - ZAGREB 21:21 (11:9)

Vardar 16, Rhein Neckar 15, Kielce 14, Pick Szeged 13, Meškov Brest 12, Celje PL 7, Kristianstad 6, Zagreb 5.

Skupina A:

KIEL - VESZPREM 25:27 (15:15)

KADETTEN - BARCELONA 24:31 (10:18)

FLENSBURG - PSG 33:34 (18:15)

WISLA PLOCK - BJERRINGBRO 28:25 (13:15)

Barcelona 20, PSG 18, Veszprem 12, Flensburg in Kiel po 11, Wisla Plock 8, Bjerringbro 4, Kadetten 2.

Skupina C:

TATRAN PREŠOV - LA RIOJA 30:27 (18:16)

METALURG SKOPJE - ČEHOVSKI MEDVEDI 31:24 (15:10)

MONTPELLIER - ELVERUM 31:24 (16:11)

Montpellier 14, La Rioja 11, Metalurg 10, Prešov 9, Elverum 8, Čehovski medvedi 6.



Skupina D:

UMINHO BRAGA - NANTES 29:34 (13:18)

BEŠIKTAŠ - DINAMO BUKA. 29:27 (14:12)

HOLSTEBRO - MOTOR ZAPOROŽJE 28:30 (17:15)

Nantes 17, Motor Zaporožje 15, Bešiktaš 11, Dinamo 8, Holstebro 5, Braga 4.

