Celta presenetila v Madridu - drugi zaporedni poraz Reala

Povratna tekma naslednjo sredo

18. januar 2017 ob 23:07

Madrid - MMC RTV SLO

Nogometaši Celte iz Viga so na prvi tekmi četrtfinala španskega kraljevega pokala na stadionu Santiago Bernabeu presenetili madridski Real (1:2) in pričakuje se napeta povratna tekma naslednji teden.

V nedeljo je Sevilla končala izjemen niz neporaženosti kraljevega kluba (2:1). Kar 40 tekem izbranci Zinedina Zidana niso poznali poraza v španskem prvenstvu. Očitno je poraz pustil posledice, saj tudi tokrat niso prikazali dobre igre.

V prvem polčasu gledalci niso uživali v kakovostni predstavi. Gostitelji so sicer zatresli mrežo v 38. minuti, a je bil Cristiano Ronaldo ob podaji Luke Modrića v prepovedanem položaju.

Aspas unovčil napako Marcela

V 64. minuti hladna prha za vodilno ekipo Primere division. Theo Bongonda je z leve strani poslal predložek pred vrata, kjer je Marcelo skušal posredovati s peto, a je poslal žogo naravnost na nogo Iaga Aspasa, ki je z desetih metrov popolnoma neoviran zatresel mrežo.

Castro zadel po protinapadu

Po prejetem zadetku je Real pritisnil in izenačil v 69. minuti, ko je Marcelo popravil napako in z volejem z levico izenačil. Veselje na stadionu se še ni dobro poleglo, ko so gostje znova povedli. Iago Aspas je unovčil razredčeno obrambo Reala in podal do Jonnyja Castra, ki je matiral Francisca Casillo.

V zadnjih minutah so skušali Madridčani priti do izenačenja. V 82. minuti je Raphael Varane po podaji Modrića z glavo meril mimo vrat. Najlepšo priložnost je zapravil Karim Benzema šest minut pred koncem, ko je s sedmih metrov streljal visoko prek vrat, potem ko je vratar Celte Sergio Alvarez slabo posredoval po strelu rezervista Alvara Morate z glavo.

Berizzo: Niti slučajno še ni konec

"Res ne vem, kaj se je zgodilo. Znova nismo našli pravega ritma, ni bilo koncentracije v ključnih trenutkih. Zdaj smo v težkem položaju, a treba se je naučiti iz tega poraza. Ne moremo še enkrat igrati tako slabo, na povratni tekmi se lahko še vse obrne. Nikakor ne smemo še enkrat tako slabo začeti tekme. Celti smo pustili, da razvije svojo igro in seveda so nam povzročali velike težave," je poudaril Zidane, potem ko je prvič na klopi Reala izgubil dve srečanji zapored.

"Nikakor se ne smemo sprostiti. Niti slučajno še ni konec, proti Realu je vse mogoče. Na povratni tekmi v Vigu bomo morali imeti sanjski večer, če želimo napredovati v polfinale. To je lepa priložnost za nas, a Real je na vsaki tekmi v vlogi favorita," ostaja previden trener Celte Eduardo Berizzo.

Povratna tekma na stadionu Balaidos v Vigu bo naslednjo sredo ob 21.15.

Četrtfinale, prve tekme:

ALCORCON - ALAVES 0:2 (0:0)

Ibai Gomez 90., 94.

RK: Bellvis 91./Alcorcon



REAL MADRID - CELTA VIGO 1:2 (0:0)

Marcelo 69.; Iago Aspas 64., Jonny Castro 70.

Real Madrid: Casilla, Danilo (80./Benzema), Varane, Ramos, Marcelo, Modrić, Casemiro, Kroos, Vazquez (71./Kovačić), Ronaldo, Asensio (53./Morata).

Celta Vigo: Sergio Alvarez, Hugo Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny Castro, Radoja, Diaz, Wass (89./Guidetti), Hernandez, Bongonda (87./Sisto), Iago Aspas (82./Sergi Gomez).

Sodnik: David Fernandez Borbalan

Četrtek ob 19.15:

ATLETICO MADRID - EIBAR



Ob 21.15:

REAL SOCIEDAD - BARCELONA



Povratne tekme bodo od 24. do 26. januarja.



