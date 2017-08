Chilavert nekoč kraljeval paragvajski mreži, v prihodnosti želi kar vsej državi

Vstopiti želi v politiko

16. avgust 2017 ob 17:30

Buenos Aires - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji paragvajski reprezentančni vratar Jose Luis Chilavert je napovedal, da se namerava potegovati za predsednika Paragvaja na volitvah, ki bodo leta 2023.

Nekoč odlični profesionalni vratar, ki je v času aktivne kariere veljal za enega najboljših specialistov za izvajanje prostih strelov v svetovnem merilu, je priznal, da se želi podati v politiko.

Ker se želi na novo vlogo zelo dobro pripraviti, pa še ne namerava kandidirati na naslednjih predsedniških volitvah, ki bodo v Paragvaju prihodnje leto, je povedal v pogovoru za argentinski časnik Clarin.

Politično je sicer privrženec aktualnega paragvajskega predsednika Horacia Cartesa in njegove konservativne stranke Colorado.

Na drugem mestu večne lestvice

52-letnik, ki se ponaša s sila redkim dosežkom med čuvaji mreže hat-trickom golov, je v karieri dosegel 67 golov, od tega osem za paragvajsko nogometno reprezentanco.

Chilavert je s tem izkupičkom na drugem mestu svetovne večne lestvice vratarjev z največ zadetki v zgodovini nogometa, več zadetkov je dosegel le Brazilec Rogerio Ceni, ki je zbral skupno kar 131 golov iz prostih strelov in enajstmetrovk.

Chilavert je dres paragvajske reprezentance nosil od 1989 do 2003, za izbrano vrsto je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih v letih 1998 in 2002. Profesionalno pa je med drugim igral za argentinski klub San Lorenzo in za špansko Real Zaragozo.

T. H.