Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Colorado je niz zmag podaljšal na deset tekem. Uspešnejši so bili le med 10. januarjem in 7. februarjem 1999, ko so dobili 12 tekem zaporedoma. Foto: Reuters Zelo sem vesel. Po dobrem začetku smo se znašli v zaostanku. Toronto je bil iz minute v minuto nevarnejši, nam pa se je uspelo pobrati in odgovoriti na njihove napade. Dokazali smo, da smo zelo zrela ekipa. Jared Bednar, trener Colorada Torontov vratar Frederik Andersen je v eni izmed akcij izgubil čelado, a je še naprej pogumno bbranil svoja vrata. Foto: Reuters Jack Eichel je v drugi minuti podaljška pokopal Calgary. Foto: Reuters Hokejisti Arizone so v podaljšku premagali New York Islanderse. Odločil je Nick Cousins. Foto: Reuters Dodaj v

Colorado v Torontu do desete zaporedne zmage

Tampa Bay slavila v Chicagu

23. januar 2018 ob 08:23

Toronto - MMC RTV SLO

Hokejisti Colorada so v noči s ponedeljka na torek v Ligi NHL dosegli deseto zaporedno zmago, potem ko so v gosteh s 4:2 premagali Toronto. To je drugi najdaljši zmagoviti niz v zgodovini franšize.

Gostje iz Denverja so tekmo odlično začeli, že v 3. minuti je odbiti plošček v mrežo iz bližine pospravil Gabriel Bourque. Gostitelji so svoje navijače razveselili šele na uvodu druge tretjine, ko je po zgolj 19 sekundah izid izenačil Patrick Marleau. Ta je razparal mrežo s strelom z modre črte po podaji Lea Komarova.

Do preobrata je prišlo slabih devet minut pozneje, ko je za 2:1 zadel Auston Matthews. 20-letni Kalifornijec, ki je bil kot prvi izbran na naboru Lige NHL leta 2016, je po strelu Williama Nylanderja in obrambi vratarja Frederika Andersena plošček ob drugi vratnici hladnokrvno strpal v mrežo. Matthewsu so predtem sodniki že razveljavili zadetek, ki bi moral biti po mnenju igralca priznan.

Toda Colorado se ni vdal, še pred koncem druge tretjine je izid izenačil Nail Yakupov, ki je izkoristil natančno podajo Alexandra Kerfoota, ki je v srednji tretjini ukradel plošček, in zadel s strelom iz zapestja na Andersenovo lovilko. Odločilni zadetek je v 53. minuti dosegel Blake Comeau, ki je po podaji Carla Soderberga pred golom le podstavil palico, končni izid je v izdihljajih tekme s strelom v prazno mrežo postavil Gabriel Landeskog.

"Zelo sem vesel. Po dobrem začetku smo se znašli v zaostanku. Toronto je bil iz minute v minuto nevarnejši, nam pa se je uspelo pobrati in odgovoriti na njihove napade. Dokazali smo, da smo zelo zrela ekipa," se je po tekmi smejalo trenerju Colorada Jaredu Bednarju.

Liga NHL, tekme 22. januarja:

TORONTO - COLORADO 2:4

NEW JERSEY - DETROIT 0:3

MINNESOTA - OTTAWA 3:1

CHICAGO - TAMPA BAY 0:2

ARIZONA - NY ISLANDERS * 3:2

CALGARY - BUFFALO * 1:2



* - v podakljšku

Vzhodna konferenca:

TAMPA BAY LIGHTNING 47 32 12 3 67 BOSTON BRUINS 45 27 10 8 62 WASHINGTON CAPITALS 48 28 15 5 61 TORONTO MAPLE LEAFS 49 26 18 5 57 NEW JERSEY DEVILS 46 24 14 8 56 COLUMBUS BLUE JACKETS 47 26 18 3 55 PHILADELPHIA FLYERS 47 23 16 8 54 NEW YORK RANGERS 48 24 19 5 53 ------------------------------------- PITTSBURGH PENGUINS 49 25 21 3 53 NEW YORK ISLANDERS 49 24 20 5 53 CAROLINA HURRICANES 47 21 18 8 50 DETROIT RED WINGS 46 19 20 7 45 FLORIDA PANTHERS 45 19 20 6 44 MONTREAL CANADIENS 47 19 22 6 44 OTTAWA SENATORS 45 15 21 9 39 BUFFALO SABRES 47 12 26 9 33

Zahodna konferenca:

VEGAS GOLDEN KNIGHTS 46 31 11 4 66 WINNIPEG JETS 48 28 13 7 63 NASHVILLE PREDATORS 45 28 11 6 62 ST. LOUIS BLUES 49 28 18 3 59 SAN JOSE SHARKS 46 26 14 6 58 DALLAS STARS 48 27 17 4 58 COLORADO AVALANCHE 46 27 16 3 57 MINNESOTA WILD 48 26 17 5 57 ------------------------------------- CALGARY FLAMES 47 25 16 6 56 LOS ANGELES KINGS 47 25 17 5 55 ANAHEIM DUCKS 48 22 17 9 53 CHICAGO BLACKHAWKS 47 22 19 6 50 EDMONTON OILERS 47 21 23 3 45 VANCOUVER CANUCKS 47 18 23 6 42 ARIZONA COYOTES 49 12 28 9 33

Tekme 23. januarja:

BOSTON - NEW JERSEY

PITTSBURGH - CAROLINA

MONTREAL - COLORADO

DETROIT - PHILADELPHIA

ST. LOUIS - OTTAWA

NASHVILLE - TAMPA BAY

DALLAS - FLORIDA

EDMONTON - BUFFALO

VANCOUVER - LOS ANGELES

VEGAS - COLUMBUS

ANAHEIM - NY RANGERS

SAN JOSE - WINNIPEG

Mitja Lisjak