Derbi spet nemiren: pretepi, pirotehnika in hujša poškodba

22-letnik s poškodovanim očesom

26. februar 2017 ob 13:18

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Derbi v Ljudskem vrtu je spet postregel z neredi med navijači, skupil pa jo je zlasti 22-letni domači navijač, ki ga je po eksploziji pirotehničnega sredstva delček plastičnega stola zadel v oko.

Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v UKC Maribor, kjer je ostal na zdravljenju. Stopnja njegove poškodbe še ni znana.

Med tekmo 22. kroga Prve lige so policisti trem navijačem Olimpije zasegli pirotehnične izdelke, dva izmed njiju sta bakli tudi aktivirala. Vsi trije bodo kaznovani. Zoper enega mladoletnika, ki so ga na podlagi določil zakona o prekrških tudi pridržali, bodo policisti podali obdolžilni predlog, ker se je na javnem kraju nedostojno vedel, se pretepal in ni upošteval zakonitih ukazov policistov.

Še dvema navijačema Olimpije so policisti izdali plačilna naloga. Prvemu, ker ni upošteval ukazov policistov, drugemu pa, ker se je na javnem kraju pretepal in prav tako ni upošteval ukazov policistov. Enemu navijaču Olimpije so policisti zasegli plastično vrečko z belim prahom, vrečko s posušenimi rastlinskimi delci in ročno zvito cigareto, za kar sumijo, da so prepovedane droge. Čaka ga odločba o prekršku.

Policisti so na tekmi izsledili tudi 33-letnega Mariborčana, navijača Viol, ki ima veljaven ukrep prepovedi udeležbe na športni prireditvi. Izdali so mu plačilni nalog.

Organi reda bodo sestavili še dve poročili pristojnemu tožilstvu. Ob 19.30 sta otroka, stara osem in 14 let, z lasersko svetilko svetila v helikopter Slovenske policije. Ob tem sta nepremišljeno zaslepila pilota in kopilota, ki sta uporabljala naprave za nočno letenje, kar bi lahko imelo za vso posadko usodne posledice. Policisti zbirajo tudi obvestila o neznancu, ki je med tekmo na tribuni zahod odrinil varnostnika in zbežal med navijače Viol. Varnostnik se je ob tem lažje poškodoval.

Zaradi uporabe pirotehničnih sredstev je glavni sodnik Damir Skomina tekmo dvakrat prekinil. Ker organizator, NK Maribor, ni zagotovil vseh varnostnih ukrepov, bo moral plačati kazen.

T. O.