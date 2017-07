Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Pred dolgotrajno rehabilitacijo je bil Dino Murić član Olimpije. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dino Murić se bo na parket vrnil v dresu Šenčurja

Operacijo prestal pred letom in pol

17. julij 2017 ob 18:51

Šenčur - MMC RTV SLO

Dino Murić se po dolgotrajnem okrevanju vendarle vrača na igrišča. 27-letni košarkar je podpisal enoletno pogodbo s Šenčurjem.

201 centimeter visoki Ljubljančan je pred letom in pol prestal operacijo desnega kolena in od tedaj ni igral. Zadnjo sezono je, kot so zapisali na spletni strani edinega gorenjskega prvoligaša, zaradi obrabljenega hrustanca in rehabilitacije preživel v telovadnici. Dodali so še, da je daljša, a zato temeljita ozdravitev in krepitev kolena ter ob kolenskih mišic, Dinu dala samozaupanje in uresničila željo po ponovnem igranju košarke.

Nazadnje je igral za Olimpijo, kamor je prišel leta 2010 iz Parkljev, ki so ga za eno leto posodili v Škofjo Loko. V zmajevem gnezdu je igral pet sezon in bil tudi kapetan Olimpije. Krilni center, ki ga na parketu krasita predvsem borbenost in nepopustljivost, je z zmaji trikrat osvojil pokal.

T. J.