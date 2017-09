Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mario Cvitanović jo je skupil pred svojim stanovanjem. Foto: EPA Sorodne novice Zdravko Mamić ranjen v strelskem napadu v Hercegovini Dodaj v

Divji zahod: Po streljanju na Mamića, zdaj pretepli trenerja Dinama

Zlomili so mu roko

21. september 2017 ob 08:36

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Neznanci so v sredo pozno zvečer v Zagrebu pretepli trenerja Dinama Maria Cvitanovića, ki so ga morali zaradi poškodb prepeljati v bolnišnico.

"Nimamo informacij, kako hude so poškodbe. Tepli so ga s palicami, tako da ima najbrž kakšne zlome. Zgroženi smo. Za take stvari krivimo državo, ki ignorira reči, ki se dogajajo okoli našega kluba," so v uradnem sporočili iz kluba, ko še niso vedeli, kakšne so poškodbe. Pozneje je postalo jasno, da so nekdanjemu nogometašu zlomili roko, a je lahko zapustil bolnišnico.

Neznanci so trenerja napadli pred vhodom v njegovo stanovanje, potem ko je Dinamo vrnil s pokalne tekme v Imbriovcu, v kateri je domačega nižjeligaša premagal s 6:0.

Dinamo je trenutno tudi prvi na lestvici hrvaške nogometne lige, pred lanskim prvakom Rijeko, ki jo vodi Matjaž Kek, ima štiri točke prednosti.

Pred enim mesecem so v strelskem napadu v Hercegovini ranili alfo in omego kluba Zdravka Mamića.

R. K.