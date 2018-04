Đoković v Monte Carlu neusmiljen do rojaka Lajovića

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Novak Đoković je imel v zadnjem obdobju veliko težav, Se bo spet vrnil med najboljše? Foto: Reuters Sorodne novice Đoković spet trenira z Marianom Vajdo Dodaj v

16. april 2018 ob 16:42,

zadnji poseg: 16. april 2018 ob 17:05

Monte Carlo - MMC RTV SLO

Na teniškem turnirju v Monte Carlu v 1. krogu ta hip igra Aljaž Bedene. Tekmec je 26-letni Mirza Bašić (BiH). Prvi niz je Bedene dobil s 6:4.

Ključna je bila sedma igra, ko je Bedenetu brez izgubljene točke uspel brejk za vodstvo s 4:3.

Na ATP-turnirju serije 1.000 je v 1. krogu delo že opravil Srb Novak Đoković, in to v vsega 57 minutah. Rojaka Dušana Lajovića je ugnal s 6:0 in 6:1, potem ko je bil občutno uspešnejši pri servisu, unovčil pa je pet od devetih priložnosti za brejk. Za Đokovića je to prvi turnir, odkar je združil moči s trenerjem Marianom Vajdo. V 2. krogu bo igral s Hrvatom Borno Čorićem, prav lahko pa se zgodi, da bi v 3. krogu videli dvoboj Đokovića in Rafaela Nadala.



MONTE CARLO, 1. krog, tabela, zgornja polovica

(4.872.105 evrov, pesek)



NADAL (ŠPA/1) prost



BEDENE (SLO) - BAŠIĆ (BIH)



HAČANOV (RUS) - KOKKINAKIS (GRČ)

7:5, 6:4

MANNARINO (FRA/16) - SIMON (FRA)



ĐOKOVIĆ (SRB/9) - LAJOVIĆ (SRB)

6:0, 6:1

ČORIĆ (HRV) - BENNETEAU (FRA)

6:2, 6:3

RUBLJOV (RUS) - HAASE (NIZ)

7:6, 2:6, 7:5

THIEM (AVT/5) prost

DIMITROV (BLG/3) prost



KRAJINOVIĆ (SRB) - LORENZI (ITA)



SANDGREN (ZDA) - KOHLSCHREIBER (NEM)



RAMOS VIN. (ŠPA/15) - DONALDSON (ZDA)

6:3, 6:3

BAUTISTA A. (ŠPA/11) - GOJOWCZYK (NEM)

6:4, 6:3

PAIRE (FRA) - LOPEZ (ŠPA)

Spodnja polovica tabele:

POUILLE (FRA/7) prost

M. ZVEREV (NEM) - AUGER ALIASSIME (KAN)

6:2, 6:7, 6:1

GASQUET (FRA) - CHARDY (FRA)



SCHWARTZMAN (ARG/10) - PELLA (ARG)



FOGNINI (ITA/13) - IVAŠKA (BLR)



SUGITA (JAP) - STRUFF (NEM)



MULLER (LUK) - MAYER (NEM)



A. ZVEREV (NEM/3) prost

CARRENO BUSTA (ŠPA/8) prost



EDMUND (VB) - DOLGOPOLOV (UKR)



MEDVEDEV (RUS) - FUCSOVICS (MAD)

6:7, 6:2, 7:5

NIŠIKORI (JAP) - BERDYCH (ČEŠ/12)

4:6, 6:2, 6:1

RAONIC (KAN/14) - CATARINA (MON)



DŽUMHUR (BIH) - CECCHINATO (ITA)



CUEVAS (URU) - VERDASCO (ŠPA)



ČILIĆ (HRV/2) prost





SHAPOVALOV (KAN) - CICIPAS (GRČ)



GOFFIN (BEL/6) prost

