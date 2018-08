Đoković v zgodovino - prvi z zlatim mastersom

Pred tedni dobil tudi Wimbledon

20. avgust 2018 ob 06:57

Cincinnati - MMC RTV SLO

Novak Đoković je v finalu Cincinnatija premagal Rogerja Federerja s 6:4 in 6:4 in s tem postal prvi igralec, ki mu je uspelo dobiti vsakega od devetih mastersov.

Srb je bil v zadnjem letu in pol v veliki krizi, ki jo je končal z zmago v Wimbledonu, zdaj pa mu je uspelo končno osvojiti zadnji večji turnir, ki mu je manjkal. V Cincinnatiju je že petkrat igral v finalu, kar trikrat ga je na zadnji oviri ustavil Roger Federer.

24:22 v medsebojnih dvobojih

Velika rivala sta se srečala prvič po januarju 2016 in Srb je dosegel eno izmed najprepričljivejših zmag v medsebojnih dvobojih. Zdaj vodi s 24:22. To je njegova 31. zmaga na turnirjih serije masters. Več jih je zbral le Rafael Nadal.

Izgubil servis po stotih zaporednih igrah

Federer, ki v Cincinnatiju ni izgubil začetnega udarca v 100 zaporednih servisnih igrah, je prvič pokleknil v sedmi igri. Đoković je suvereno serviral in Švicarju ni dovolil niti ene priložnosti za brejk. Prvi niz je dobil po 37 minutah.

Drugi niz se je začel po notah Federerja. Zaostanek 40:15 je s tremi zaporednimi točkami spremenil v prednost in Đokoviću nepričakovano takoj odvzel servis. Ko so vsi pričakovali, da bo brejk nadgradil, se je Đoković vrnil in izenačil na 2:2. Odločitev ja padla v sedmi igri, ko je Srb še tretjič na dvoboju odvzel servis Švicarju. Dvoboj je mirno pripeljal do konca in slavil po uri in 25 minutah. Federer je naredil kar 39 nevsiljenih napak.

"Ta trenutek je res poseben. Še na začetku sezone sem prestajal težko obdobje v karieri, tako da se zdi precej nerealno, da sem prišel nazaj na tako raven. Roger danes ni bil pravi. Zgrešil je veliko returnov, imel je težav z gibanjem. Še zdaleč ni igral tako kot med tednom, toda hkrati sem bil tudi jaz izjemno trden," je po 70. turnirski zmagi v karieri povedal Đoković.

Manjka mu le zlata olimpijska medalja

31-letnik se poleg vseh štirih turnirjev za grand slam, ki jih je imel v rokah hkrati, in devetih turnirjev serije masters lahko pohvali tudi z zmago v Davisovem pokalu. Od največjih lovorik mu manjka le zlata olimpijska medalja. Dvakrat je izpadel v polfinalu, v Pekingu 2008 je osvojil bron, štiri leta pozneje pa je izgubil obračun za tretje mesto. Novo priložnost bo imel leta 2020 v Tokiu.

Uspeh na mastersih (seriji 1.000)

Turnir Finali Zmage Indian Wells 6 5 Miami 7 6 Monte Carlo 4 2 Madrid 2 2 Rim 8 4 Kanada 5 4 Cincinnati 6 1 Šanghaj 3 3 Pariz 4 4



Cincinnati (M), finale:

ĐOKOVIĆ (SRB/10) - FEDERER (ŠVI/2)

6:4, 6:4

Lestvica ATP: 1. (1) R. NADAL ŠPA 10.040 2. (2) R. FEDERER ŠVI 7.080 3. (3) J.-M. DEL POTRO ARG 5.500 4. (4) A. ZVEREV NEM 4.845 5. (6) K. ANDERSON JAR 4.615 6. (10) N. ĐOKOVIĆ SRB 4.445 7. (7) M. ČILIĆ HRV 4.445 8. (5) G. DIMITROV BLG 3.790 9. (8) D. THIEM AVT 3.485 10. (11) D. GOFFIN BEL 3.435 11. (9) J. ISNER ZDA 3.220 12. (13) P. CARRENO BUSTA ZDA 2.380 13. (12) D. SCHWARTZMAN ARG 2.380 14. (14) F. FOGNINI ITA 2.190 15. (25) S. CICIPAS GRČ 2.042 ... 78. (83) A. BEDENE SLO 725 244. (246) B. ROLA SLO 231 285. (285) B. KAVČIČ SLO 177

S. J.