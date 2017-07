Domžalčani bodo že v Freiburgu iskali poti do zmage

Freiburg lani sedmi v nemškem prvenstvu

25. julij 2017 ob 17:44

Domžale - MMC RTV SLO/STA

Nogometaši Domžal polni optimizma odhajajo na prvo tekmo 3. predkroga Evropske lige proti Freiburgu. Domžalčani želijo zmagati že v Nemčiji.

"Nič ne 'kalkuliramo'. Smo profesionalci in si želimo zmago. Vsaka bi bila fenomenalna," je med drugim na novinarski konferenci v Domžalah povedal trener rumeno-modrih Simon Rožman, ki ga veseli dejstvo, da bo imel na voljo vsa svoja orožja, nekaj težav ima le Jure Matjašič.

Rožman v fantih vidi lakoto

"Smo tam, kjer smo si želeli biti. Skrite želje so takšne, da se tu evropska pot ne bi ustavila. V fantih vidim lakoto, ki pa je lahko dvorezen meč. Zato bomo kar se da mirni. Vemo, kaj nas čaka. Freiburg ima zelo razpoznavno igro v sistemu 4-4-2, ima igralce, vredne več milijonov evrov. Čaka nas tudi poln stadion. Za nas so še malce neznanka, ampak vemo približno, kako bodo izgledali. Predvsem pa bo pomembno, kakšni bomo mi. Mislim, da so fantje željni, to bo zanje velik izziv in verjamem, da smo lahko še naprej uspešni," je še povedal domžalski strateg.

Blažič: Dali bomo vse od sebe

Branilec Miha Blažič ga je dopolnil: "Zagotovo je Freiburg večji klub kot naš. Ga spoštujemo, a se zavedamo svoje kakovosti. Šli bomo odigrat naš nogomet. Kot pa je dejal trener, se zavedamo, kaj smo vse dali skozi, da smo prišli do te točke. Zagotovo bomo dali vse od sebe, da bomo uspešni."

Freiburg v lanski sezoni sedma ekipa Bundeslige

Freiburg je v prejšnji sezoni osvojil sedmo mesto v elitni nemški ligi. Zanj so v preteklosti igrali številni sloviti nogometaši, tudi zdajšnji selektor nemške izbrane vrste Joachim Löw in nekdanji slovenski reprezentant Miran Pavlin. Ekipa igra na stadionu Schwarzwald, ki sprejme 24.000 gledalcev.

Tekmo bodo sodili ukrajinski delivci pravice na čelu z Anatolijem Žabčenkom

EVROPSKI POKALI



EVROPSKA LIGA, 3.predkrog, prve tekme

Četrtek ob 21.05:

FREIBURG - DOMŽALE

Sodnik: Anatolij Žabčenko (UKR)

Preostali zanimivejši pari:

PSV EINDHOVEN - OSIJEK

STURM GRADEC - FENERBAHČE

DINAMO BUKAREŠTA - ATHLETIC BILBAO

BRÖNDBY - HAJDUK SPLIT

(Sikošek)

CRAIOVA (ROM) - MILAN

MACCABI TEL AVIV - PANIONIOS

BORDEAUX - VIDEOTON (MAD)

CRVENA ZVEZDA - SPARTA PRAGA

PANATHINAIKOS - GABALA (AZR)

DINAMO ZAGREB - ODD (NOR)

(Stojanović)

MARSEILLE - OOSTENDE (BEL)

EVERTON - RUŽOMBEROK (SLK)

Povratne tekme bodo 3. avgusta.

