Domžale želijo zadržati prednost, Gorica po preobrat

20. julij 2017 ob 15:46

Domžale/Nova Gorica - MMC RTV SLO/STA

Nogometaši Domžal in Gorice bodo drevi igrali povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij za Evropsko ligo. Domžale ob 20.00 na prenovljeni zelenici gostijo Valur, Gorica pa ob 20.45 Panionios.

Domžale bodo branile zmago z 2:1 z gostovanja na Islandiji. "Prva tekma je bila odigrana na vrhunski ravni. Okusili smo moč Valurja in tudi oni so občutili našo moč. Na povratnem srečanju pričakujem podobno zgodbo. Morali bomo biti na vrhunski ravni in verjamem, da so fantje tega sposobni. Vse evropske tekme smo odigrali na zelo visoki ravni. Po nedeljski tekmi proti Rudarju (2:1) smo se osvežili in smo pripravljeni na boj, dolge žoge, skoke ..." pred tekmo pravi trener Simon Rožman. V primeru uspeha Domžalčane v 3. krogu kvalifikacij čaka nemški Freiburg.

Težje delo imajo Novogoričani, ki so prvi obračun v Grčiji izgubili z 0:2. "V nogometu je vse mogoče. Preobrate smo v tem športu videli že velikokrat in tudi sami smo že dokazali, da zmoremo ter znamo igrati dobro. Menim, da ni še nič zaključeno in se lahko še vse zgodi. Imamo dva gola zaostanka, kar pomeni, da bo na trenutke treba kar precej tvegati. Hkrati si ne smemo dovoliti kakršnih koli napak, ki bi ogrožale naša vrata," napoveduje vezist Rok Grudina. Zaradi rdečega kartona prejšnji teden bo manjkal branilec Tine Kavčič. Gorico v primeru napredovanja čaka boljši iz dvoboja med Maccabijem iz Tel Aviva in KR Reykjavikom.

Evropska liga, 2. predkrog

Povratni tekmi, danes ob 20.00:

DOMŽALE - VALUR (ISL) 2:1



Verjetna postava Domžal:

Milić, Balkovec, Blažič, Dobrovoljc, Širok, Husmani, Matjašič, Vetrih, Repas, Bizjak, Firer.

Sodnik: Dimitar Mečkarovski (MAK)



Ob 20.45:

GORICA - PANIONIOS 0:2

Verjetna postava Gorice:

Sorčan, Škarabot, Celcer, Gregorič, Curk, Kolenc, Grudina, Kapić, Žigon, Osuji, Filipović.

Sodnik: Anatolij Abdula (UKR)



V krepkem tisku sta izida prvih tekem.

M. R.