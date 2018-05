Dončić: Če bi bil Kokoškov prvi trener v NBA-ju, bi mi bilo veliko lažje

Imenovanje Kokoškova ga ni presenetilo

18. maj 2018 ob 08:39

Beograd - MMC RTV SLO

"Moji zadnji tekmi v Evroligi? To bomo še videli," je v Beogradu dejal Luka Dončić, ki je na Final Fouru deležen številnih vprašanj glede prihodnosti in odhoda v Ligo NBA.

Na zaključnem turnirju četverice najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja je močna slovenska zasedba. Do zdaj je šest slovenskih košarkarjev oziroma sedem reprezentantov, če se šteje sem tudi Arriela McDonalda, stopilo na evropski vrh. Bodo Jure Zdovc, Rašo Nesterović, Matjaž Smodiš, Sani Bečirović, Jaka Lakovič in Erazem Lorbek dobili družbo? Možnosti sta dve, saj se v srbski prestolnici za lovoriko poteguje Beno Udrih z Žalgirisom, kjer je njegov soigralec Kevin Pangos, ki ima tudi slovenski potni list, in Dončić z Real Madridom, kjer si garderobo deli z reprezentančnim kolegom Anthonyjem Randolphom.

V Beogradu je zbrana smetana košarkarske Evrope, a z naskokom je posameznik, ki je deležen največ pozornosti, 19-letni Ljubljančan, ki navdušuje v dresu Los Blancosov. Ob vsaki priložnosti se okrog njega zbere množica novinarjev, kateri Dončić v svojem slogu nekoliko zadržano odgovarja v več jezikih, slovenščini, španščini, srbščini in angleščini. "Zelo sem vesel, da smo se uspeli prebiti na Final Four. Za nami je težka sezona, saj smo imeli veliko težav s poškodbami. Stopili smo skupaj in prišli na zaključni turnir, a zdaj se je šele začelo. Ko si tako daleč, razmišljaš in sanjaš samo o končni zmagi," je povedal najstnik, ki že zdaj dominira v Evroligi.

Prva ovira Reala, ki lovi že deseto zvezdico, bo v Beogradu moskovski CSKA, najboljša ekipa rednega dela: "Gre za izvrstno moštvo. Jasno je, da bomo morali odigrati odlično tekmo, če želimo priti v finale. Ključna bosta obramba in skok. Morali bomo čim bolje zaustaviti de Coloja in Rodrigueza. Zavedamo se, da nas čaka zahtevna naloga. Nasploh pričakujem zelo izenačen in težak turnir. Vse štiri ekipe so prišle po naslov." Z moskovskim velikanom se je Real lani pomeril za tretje mesto in izgubil. Carigrad je tedaj Dončić zapustil sklonjene glave, a, kot pravi, je bila to dobra izkušnja za naprej: "Letos imam precej večjo vlogo v ekipi in je tudi pritisk večji, a se s tem ne obremenjujem. Nikoli nisem imel s tem težav. Ga ne čutim, le grem na igrišče in skušam uživati ter pomagati ekipi. Na lanskem turnirju sem se veliko naučil. Tokrat grem v polfinale bolje pripravljen in upam tudi na boljši razplet."

Je lako sezona sploh še boljša?

Tako kot se igra Reala vrti okoli nadarjenega Ljubljančana, pa se moskovska okoli Sergia Rodrigueza. Chacho je zadnjo sezono igral v NBA-ju za Philadelphio, pred tem pa je bil član Reala, kjer je bil tudi eden izmed Lukovih mentorjev. Podobno je s Sergiom Llullom, ki se vrača po težki poškodbi kolena in je že v četrtfinalu nekoliko razbremenil Dončića ter pokazal, kaj zmore: "Veseli nas, da je Llull znova z nami. Vsi me sprašujejo, kako je s pritiskom, a ga ne čutim. Čaka nas dvoboj z Rodriguezom in vsi vemo, da je eden najboljših 'playev' v Evropi. Od njega sem se veliko naučil. Spomnim se, ko sem prvič prišel v prvo ekipo, ko sta bila tam z Llullom in sem imel res težko nalogo v obrambi. Od obeh sem se ogromno naučil."

Kljub evroligaškemu razočaranju pa je bil Carigrad lani srečen kraj za Luko, saj se je čudežni deček slovenske košarke, kot so ga številni poimenovali, le štiri mesece kasneje v isti dvorani z reprezentanco veselil evropskega naslova. Skupaj z Randolphom imata priložnost, da v nedeljo združita obe lovoriki evropskega prvaka. "Evropski naslov s Slovenijo je bil res sladek. Bolj sanjskega leta si ne bi mogel zamisliti. Za mano je izvrstna sezona in vsa ta priznanja mi veliko pomenijo. Kaj se še lahko zgodi, da je še boljše? Če osvojimo Evroligo, potem bi bilo pa res nepozabno," je dodal prvi mož igre Reala, ki poleg naslovov pridno zbira tudi individualna priznanja.

Septembra se je začelo z uvrstitvijo v idealno peterko EuroBasketa. V enakem ritmu je nadaljeval v Evroligi, oziroma je svojo igro še nadgradil in z bleščečimi predstavami v belem dresu si je nekajkrat prislužil naziv igralca kroga. Hkrati je bil statistično najučinkovitejši posameznik rednega dela. Razumljivo drugič zapored ni imel konkurence pri priznanju za najboljšega mladega igralca, t. i. vzhajajočo zvezdo, uvrščen je bil tudi v prvo peterko Evrolige, tako da ostane le še naziv MVP-ja tekmovanja, kjer tudi sodi v najožji krog favoritov. Vendarle pa Luka raje kot o priznanjih govori o končnem slavju Reala.

Imenovanje Kokoškova ga ni presenetilo

Večkrat je poudaril, da je osredotočen le na cilj, ki si ga je zastavil s kraljevim klubom. Zato tudi ne želi konkretno govoriti o svoji prihodnosti. V Beogradu je ob vsaki priložnosti, ko govori s številnimi mediji, ki želijo njegovo izjavo, deležen vprašanj o svoji prihodnosti in Ligi NBA. "Moji zadnji tekmi v Evroligi? To bomo še videli. Odločitev bomo sprejeli po koncu sezone, saj sem trenutno povsem osredotočen na Real," je dejal na novinarski konferenci na Kalamegdanu, na večernem treningu pa je bil nekoliko konkretnejši, ko je povedal, da je z zanimanjem v sredo zjutraj pogledal, katere ekipe bodo na draftu Lige NBA izbirale prve, ko bo Luka skupaj z Deandrejem Aytonom glavni favorit za številko ena.

Prvi bo izbiral Phoenix, ki ga bo v novi sezoni vodil Igor Kokoškov. To bi bila posebna zgodba, saj sta skupaj že spisala zlato poglavje v knjigo slovenske košarkarske zgodovine: "Me ne preseneča, da je Igor postal glavni trener. Vem kakšen trener je in kaj zmore, tako da je zame to povsem normalno. Seveda bi bil zelo vesel, če bi znova sodelovala. On je izvrsten trener in tudi izven igrišča nam je veliko pomagal, glede vsega, ne le košarke. Bilo bi izvrstno, če bi znova sodelovala. Zagotovo bi mi bilo lažje, če bi bil Igor moj prvi trener v NBA-ju. Dobro se poznava, mislim pa, da bi tudi njemu bilo to v pomoč. Ko sem videl, katere ekipe bodo prve izbirale, sem Igorju napisal, da mu čestitam, saj sem vesel zanj. Sicer pa sva ves čas na vezi, ne le zdaj po žrebu za nabor. Slišiva se praktično vsak teden."

Kmalu po naboru Lige NBA čakata konec junija in začetek julija Slovenijo izjemno pomembni tekmi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo proti Španiji in Črni gori. Zaradi morebitne selitve v NBA je Lukovo sodelovanje še pod vprašanjem, a je zatrdil, da, če bo le mogoče, bo pomagal evropskim prvakom: "Možnost, da zaigram, seveda obstaja, a moram videti, kako bo. Odvisno je, kakšna bo odločitev, če bom ostal pri Realu, ali bom odšel v NBA. Bi pa z veseljem igral. Kar se je zgodilo poleti, je bilo nepozabno. Ne le, da smo postali prvaki, tudi kako smo se dobro razumeli in imeli kot ekipa. Če bo možnost, bom zagotovo igral."

Iz Beograda

Sporočilo Luke Dončića vsem navijačem

Tilen Jamnik