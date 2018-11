Dončić prvič z dvojnim dvojčkom, a škripal je met

Kemba Walker spet presegel 40 točk

20. november 2018 ob 07:07

Košarkarji Dallasa prvič v sezoni niso dosegli sto točk, na gostovanju pri Memphisu so klonili z 98:88 in s tem končali niz štirih zmag.

Luka Dončić je prvič v Ligi NBA dosegel dvojni dvojček (15 točk, 10 skokov), a ni imel pretirano dobrega večera v napadu, saj je iz igre metal 6/20 (zgrešil je prvih šest metov iz igre). Po eni izmed zadetih trojk v tretji četrtini je odšepal z igrišča, a je igral do konca tekme.

Zadnjih pet minut Memphis razred zase

Tekmeca sta se kar 16-krat izmenjala v vodstvu, tekma se je prelomila pet minut pred koncem, ko je bil izid še izenačen na 84:84. Memphis je nato s čvrsto obrambo popolnoma ustavil Mavse.

Conley: "Nihče ne želi garati v obrambi"

Mike Conley, ki je za zmagovalce dosegel 28 točk, je poudarek dal prav obrambi: "Danes večina ekip v Ligi NBA želi zmagovati na lažji način, a nihče ne želi garati v obrambi. Vsi želijo metati za tri točke, a ko morajo igrati proti ekipam, ki so na to pozorne, imajo težave."

Jordan ujel 20 žog

Trener Dallasa Rick Carlisle je povzel: "Mislim, da smo igrali precej dobro, v zadnji četrtini pa se nam je igra sesula." V njegovi ekipi je bil strelsko najbolj razpoložen Dennis Smith (19 točk, met 6/15), najboljšo tekmo v dresu Dallasa pa je prikazal center DeAndre Jordan (17 točk in 20 skokov).

Sledita dve domači tekmi

Dallas bo ta teden igral še dve tekmi pred svojimi gledalci, v noči na sredo bo gostil Brooklyn, v noči na nedeljo pa Boston. Naslednji teden sta na sporedu dve tekmi v gosteh pri kakovostnih ekipah v vzponu (Houston, LA Lakers).

Walker spet čez 40

Charlotte je ugnal Boston s 117:112, spet je blestel Kemba Walker, ki je ob dobrem metu 14/25 zbral 43 točk, Walker je pred dvema dnevoma proti Philadelphii dosegel 60 točk.

Liga NBA, tekme 19. novembra:

MEMPHIS - DALLAS 98:88

Conley 28 (7/11 za tri), M. Gasol 17 in 15 skokov, Jackson 13, Temple in Green po 12, Anderson 8, Mack in Selden po 3, Brooks 2; Smith Jr. 19, Jordan 17 in 20 skokov, Dončić 15 (6/20 iz igre, 3/9 za tri), 10 skokov in 3 podaje v 37 minutah, Finney Smith 13, Barnes 10, Brunson 8, Harris 4, Kleber 2.

ATLANTA - LA CLIPPERS 119:127

Young 25 in 17 podaj, Prince 21; Harrell 25 in 11 skokov, Harris 24.

CHARLOTTE - BOSTON 117:112

Walker 43 (14/25 iz igre, 7/13 za tri), Lamb 18, Hernangomez 14; Irving 27 in 11 podaj, Tatum 18, Smart 14.



DETROIT - CLEVELAND 113:102

Drummond 23 in 16 skokov, Bullock in Griffin (12 skokov) po 21; Sexton 18, Clarkson 16.



INDIANA - UTAH 121:94

Bogdanović 21, Sabonis in Holiday po 19; Rubio 28 (5/6 za tri), Crowder 14.



PHILADELPHIA - PHOENIX 119:114

Embiid 33 in 17 skokov, Simmons 19, 11 skokov in 9 podaj; Booker 37, Warren 21.

MILWAUKEE - DENVER 104:98

Antetokounmpo 29 in 12 skokov, Bledsoe 23, Middleton in Brogdon po 13; Jokić 20, Murray 17, Harris 14.



NEW ORLEANS - SAN ANTONIO 140:126

Davis 29, Moore 24 (11/16 iz igre), Randle 21, 14 skokov in 10 podaj; DeRozan 21, Forbes 20, Cunningham 19 (7/7 iz igre, 5/5 za tri).



SACRAMENTO - OKLAHOMA CITY 117:113

Hield 25, Shumpert 23, Bogdanović 16; Westbrook 29, 13 skokov in 7 podaj, George 27 in 9 skokov, Diallo 18.

Tekme 20. novembra:

ORLANDO - TORONTO

WASHINGTON - LA CLIPPERS

MIAMI - BROOKLYN

NEW YORK - PORTLAND

Vzhod: TORONTO RAPTORS 17 13 4 76,5 MILWAUKEE BUCKS 16 12 4 75,0 INDIANA PACERS 17 11 6 64,7 PHILADELPHIA 76ERS 19 12 7 63,2 DETROIT PISTONS 14 8 6 57,1 ORLANDO MAGIC 17 9 8 52,9 BOSTON CELTICS 17 9 8 52,9 CHARLOTTE HORNETS 16 8 8 50,0 --------------------------------------- BROOKLYN NETS 17 7 10 41,2 MIAMI HEAT 16 6 10 37,5 WASHINGTON WIZARDS 16 5 11 31,2 CHICAGO BULLS 17 4 13 23,5 NEW YORK KNICKS 17 4 13 23,5 ATLANTA HAWKS 17 3 14 17,6 CLEVELAND CAVALIERS 15 2 13 13,3 Zahod: PORTLAND TRAIL BLAZERS 16 11 5 68,8 LOS ANGELES CLIPPERS 16 11 5 68,8 MEMPHIS GRIZZLIES 16 11 5 68,8 GOLDEN STATE WARRIORS 18 12 6 66,7 OKLAHOMA CITY THUNDER 16 10 6 62,5 DENVER NUGGETS 17 10 7 58,8 NEW ORLEANS PELICANS 17 10 7 58,8 LOS ANGELES LAKERS 16 9 7 56,2 --------------------------------------- HOUSTON ROCKETS 15 8 7 53,3 SACRAMENTO KINGS 17 9 8 52,9 SAN ANTONIO SPURS 16 8 8 50,0 UTAH JAZZ 17 8 9 47,1 DALLAS MAVERICKS 16 7 9 43,8 MINNESOTA TIMBERWOLVES 17 7 10 41,2 PHOENIX SUNS 16 3 13 18,8

