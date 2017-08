Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tom Dumoulin je maja blestel na Dirki po Italiji in prvič v karieri zmagal na kateri od tritedenskih dirk. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dumoulin oblekel majico vodilnega na BinckBank Touru

Smola Sagana

12. avgust 2017 ob 18:38

Belgijec Tim Wellens je zmagovalec predzadnje, šeste etape kolesarske dirke BinckBank Tour, skupno vodstvo pa je z drugim mestom v etapi med Riemstom in Houffalizejem prevzel Nizozemec Tom Dumoulin.

Wellens in Dumoulin sta v cilj prišla s 17 sekundami prednosti pred skupino petih kolesarjev, med njimi je bil najhitrejši Belgijec Jasper Stuyven, četrto mesto pa je osvojil olimpijski prvak Greg van Avermaet. V prvi deseterici je sicer končalo kar šest Belgijcev.

Dumoulin v zadnjih metrih ni napadal Wellensa, saj se je zavedal, da mu je Belgijec pomagal do prevzema skupnega vodstva. Pred zadnjo etapo ima štiri sekunde prednosti pred tokratnim zmagovalcem. Tretji je van Avermaet, zaostaja 46 sekund.

Smolo je imel v razgibani etapi Slovak Peter Sagan. Dobrih 20 kilometrov do konca je napadel, s seboj potegnil Wellensa, a hitro ugotovil, da ima težave s kolesom. Moral je menjati sprednji obroč in hitro je ostal daleč zadaj. Sprva je nadoknadil nekaj sekund v primerjavi z vodilno dvojico, a je hitro tudi ugotovil, da mu nihče v skupini, v kateri se je znašel, ne želi pomagati, zato se je vdal, s tem pa pokopal upe po skupni zmagi. Pred šesto etapo je bil drugi, tri sekunde za Nizozemcem Larsom Boomom, ki je prišel do cilja v skupini s Saganom.



6. etapa, Riemst-Houffalize, 203,7 km: 1. T. WELLENS BEL 5:04:36 2. T. DUMOULIN NIZ isti čas 3. J. STUYVEN BEL +0:17 ... 23. J. POLANC SLO 1:49 73. L. PIBERNIK SLO 14:48 115. M. KUMP SLO 21:08 144. G. BOLE SLO 23:09 D. Per je odstopil.

Skupni vrstni red po 6. etapi: 1. T. DUMOULIN NIZ 20:27:49 2. T. WELLENS BEL +0:04 3. G. VAN AVERMAET BEL 0:46 ...

60. L. PIBERNIK SLO 16:40 69. J. POLANC SLO 21:17 120. G. BOLE SLO 33:16 132. M. KUMP SLO 35:06

