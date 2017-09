Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Damir Džumhur se je v St. Peterburgu veselil uspeha kariere. Foto: Reuters Caroline Wozniacki je v Tokiu slavila že v letu 2010 in lani. Foto: EPA Dodaj v

Džumhur in Goyowczyk do prvenca na turnirjih ATP

V sedmo gre rado: Wozniackijeva znova na vrhu Tokia

24. september 2017 ob 08:37

Tokio - MMC RTV SLO, STA

Peter Goyowczyk je presenetljivi zmagovalec turnirja v Metzu. 28-letni Bavarec, ki se je v glavni žreb uvrstil prek kvalifikacij, je v finalu po 67 minutah s 7:5 in 6:2 premagal Francoza Benoita Paireja.

28-letni Bavarec, 95. igralec na lestvici ATP, se je veselil prve turnirske zmage. V karieri ima že nekaj odmevnih skalpov. Premagal je že Francoza Jo-Wilfrieda Tsongaja, Kanadčana Miloša Raonića, Avstrijca Dominica Thiema in rojaka Philippa Kohlschreiberja.

Do prvega turnirja ATP v karieri je v Sankt Peterburgu prišel bosanski igralec Damir Džumhur. V finalu je 25-letnik s 3:6, 6:4 in 6:2 premagal tretjega nosilca Fabia Fogninija. Džumhur je do zdaj le enkrat nastopil v finalu turnirja ATP, avgusta je v Winston-Salemu izgubil proti Špancu Robertu Bautisti Agutu. Fognini je igral svoj 14. finale v karieri, ostaja pa pri petih zmagah.

Nekdanja prva igralka sveta Caroline Wozniacki je zmagovalka turnirja v Tokiu, potem ko je v finalu po le 75 minutah igre z izidom 6:0 in 7:5 premagala Rusinjo Anastazijo Pavljučenkovo.

To je bila že 26. turnirska zmaga za dansko teniško igralko, ki na svetovni lestvici trenutno zaseda šesto mesto. Wozniackijeva je še tretjič osvojila turnir v Tokiu, drugič zapored, sicer pa je to za 27-letno zvezdnico šele prvi turnirski naslov letos, nastopila pa je v kar sedmih finalih.

Danka je prvi niz, v katerem je Rusinji zavezala kravato, dobila v zgolj 22 minutah. v drugem je Rusinja pokazala nekaj več tenisa, a je na koncu brez pravega odpora v zaključku izgubila tudi drugi niz. Pavljučenkova je izgubila šestič v sedmih medsebojnih obračunih.

Wozniackijeva je v polfinalu po uri igre prepričljivo nadigrala prvo s svetovne lestvice Španko Garbine Muguruzo, 26-letna Pavljučenkova, 23. na lestvici WTA, pa je izločila Nemko Angelique Kerber, nekdanjo prva damo svetovnega tenisa, zmagovalko turnirjev za grand slam v Avstraliji in ZDA.

ST. PETERBURG, finale

(1.064.715 am. dolarjev, trda podlaga)

DŽUMHUR (BiH) - FOGNINI (ITA/3)

3:6, 6:4, 6:2

Polfinale:

FOGNINI (ITA/3) - BAUTISTA AGUT (ŠPA/1)

2:6, 7:6, 7:6

DŽUMHUR (BiH) - STRUFF (NEM/8)

6:3, 7:5

METZ, finale

(540.310 evrov, trda podlaga)

GOJOWCZYK (NEM) - PAIRE (FRA/7)

7:5, 6:2

Polfinale:

GOJOWCZYK (NEM) - M. ZVEREV (NEM/5)

6:3, 1:0, b.b.

PAIRE (FRA/7) - BASILAŠVILI (GRU)

6:1, 7:6

TOKIO, finale

(1.000.000 am. dolarjev, trda podlaga)



WOZNIACKI (DAN/3) - PAVLJUČENKOVA (RUS)

6:0, 7:5

Polfinale:

WOZNIACKI (DAN/3) - MUGURUZA (ŠPA/1)

6:2, 6:0

PAVLJUČENKOVA (RUS) - KERBER (NEM/7)

6:0, 6:7, 6:4

