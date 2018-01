Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Elena Fanchini je nastopila na treh olimpijskih igrah, najboljša uvrstitev je 12. mesto na smuku v Sočiju 2014. Foto: Reuters Dodaj v

Elena Fanchini zaradi tumorja ob četrti olimpijski nastop

"Verjamem, da se bom vrnila močnejša"

13. januar 2018 ob 10:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Italijanska alpska smučarka Elena Fanchini je sporočila, da ne bo nastopila na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Razlog je tumor, ki so ji ga našli na pregledih v Bergamu.

"Našli so ji tvorbo, ki pa se da pozdraviti. Želimo, da se Elena zaveda, da smo z njo in njeno družino in da čakamo na njeno vrnitev na smučišča," so sporočili iz italijanske zveze, pri kateri pa niso navedli, kje ima tumor.

"Vsak se spopada s težkimi časi, ki življenje postavljajo na preizkušnjo. Vsekakor mi ni lahko, ko pomislim, koliko odrekanja je bilo zaradi olimpijskih iger. Igre so bile moje sanje, zdaj pa jih odplaknilo kot dež. Pred mano je nov, zelo resen izziv, verjamem, da se bom z njim znala spoprijeti. Verjamem, da se bom vrnila močnejša. Upam, da že naslednje leto," je optimistična ena od treh sester Fanchini.

32-letna športnica ima dve zmagi v svetovnem pokalu (Lake Louise 2006 in Cortina 2015) in štiri uvrstitve na zmagovalni oder, vse v smuku. Leta 2005 je na svetovnem prvenstvu v Bormiu v smuku osvojila srebrno kolajno.

