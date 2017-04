Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Nacho Monreal je v 72. minuti matiral nemočnega Claudia Brava za 1:1. Foto: Reuters Sergio Agüero je v 62. minuti takole premagal Petra Čecha in Manchester City popeljal v vodstvo. Foto: Reuters Nogometaši Manchester Cityja so imeli vrsto pripomb na sojenje Craiga Pawsona in njegovih pomočnikov. Foto: Reuters Sorodne novice Joker Hazard popeljal Chelsea v finale Pokala FA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

FA-pokal, polfinale: Arsenal - Manchester City 1:1 (podaljšek)

Zmagovalec obračuna 27. maja s Chelseajem

23. april 2017 ob 16:00,

zadnji poseg: 23. april 2017 ob 17:51

Wembley - MMC RTV SLO

Ob 16. uri se je na Wembleyju začel še drugi polfinale letošnjega FA-pokala. Nasproti si stojita Arsenal in Manchester City.

Topničarji so si mesto med zadnjimi štirimi ekipami v najstarejšem nogometnem pokalnem tekmovanju na svetu priborili s četrtfinalno zmago nad petoligašem Lincoln Cityjem (5:0), nekoliko več dela so imeli sinjemodri, ki so v Middlesbroughju zmagali z 2:0.

Arsenal in Manchester City se četrtič v zgodovini merita v FA-pokalu. Prvič sta se srečala davnega 20. februarja 1904, ko je City premagal takratni Woolwich Arsenal z 0:2. Arsenal je nato dobil srečanje z 1:0 12. marca 1932, nazadnje sta se v tem tekmovanju pomerila 17. februarja 1971, ko je bilo 1:2 za Londončane.

Zmagovalec današnjega obračuna se bo 27. maja na Wembelyju pomeril s Chelseajem, ki je v soboto s 4:2 premagal mestnega tekmeca Tottenham.

Stranski sodnik razveljavil Agüerov gol

V prvem polčasu obračuna so bili nogometaši z Etihada boljši nasprotnik. Večji del polčasa so držali žogo v svoji posesti, priigrali so si tudi več (pol)priložnosti, vendar jih niso uspeli izkoristiti. Še najbolj vroče je bilo v 40. minuti, ko je žogo čez golovo črto spravil Sergio Agüero, v mrežo jo je nato potisnil še Raheem Sterling, a je stranski sodnik zadetek razveljavil, saj naj bi okroglo usnje ob predložku Leroyja Saneja pred vrata že prečkalo črto, ki označuje mejo igrišča. Varovanci Pepa Guardiole so protestirali, a je ostalo pri 0:0. Tudi topničarji so nekajkrat zapretili, stavili so predvsem na hitro igro z dolgimi podajami v napad, s katerimi pa niso uspeli presenetiti dobro postavljene obrambe nasprotnika.

Agüero in Monreal zatresla mreži

Prvi priznani zadetek na tekmi je padel po dobri uri igre, zanj je poskrbel Agüero. Aaron Ramsey se je pred kazenskim prostorom nasprotnika spustil v naivno preigravanje, Yaya Toure mu je zlahka odvzel žogo in z dolgo podajo v ogenj poslal Agüera. Argentinec je oddrvel proti golu topničarjev in s krasnim lobom žogo poslal prek vtekajočega Petra Čecha za 0:1. Že takoj zatem je priložnost za izenačenje na drugi strani zapravil Özil, ki je zavrtinčil žogo v daljši vratarjev kot, a nenatančno. Vseeno so varovanci Arsena Wengerja v 72. minuti izid le poravnali. Z desne strani je predložek na drugo vratnico poslal Alex Oxlade-Chamberlain, tam pa je povsem neovirano z močnim in nizkim strelom žogo v mrežo pospravil Nacho Monreal.

Do konca rednega dela srečanja so bili nevarnejši nogometaši iz Manchestra, dvakrat so zatresli okvir Čechovih vrat. Najprej je Toure s polvolejem zadel desno vratarjevo vratnico, v 82. minuti je Fernandinho s strelom z glavo žogo poslal v prečko. Vroče je bilo še v 86. minuti, ko sta Dannyja Welbecka od zadetka za Arsenal po diagonalnem strelu z desnico ločilia centimeter ali dva.

FA-pokal, polfinale, danes ob 16.00:

ARSENAL - MANCHESTER CITY *1:1 (0:0)

Monreal 72.; Agüero 62.

* - igra se podaljšek

Arsenal: Čech, Paulista, Koscielny, Holding, Oxlade-Chamberlain, Ramsey, Xhaka, Monreal, Özil, Sanchez, Giroud (83./Welbeck).

Man City: Bravo, Navas, Kompany, Otamendi, Clichy, Fernandinho, Toure, De Bruyne, Silva (23./Sterling), Sane, Agüero.

Sodnik: Craig Pawson

CHELSEA - Tottenham 4:2 (2:1)

Willian 5., 43./11-m, Hazard 75., Matić 80.; Kane 18., Alli 52.

Finale bo 27. maja na Wembleyju.

Mitja Lisjak