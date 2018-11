Fantomskih pet sekund razbesnelo Litovce

Dodaj v Sorodne novice Real še naprej stoodstoten, Randolph in Prepelič glavna moža

22. november 2018 ob 12:21

Moskva - MMC RTV SLO

Cska in Žalgiris sta v Moskvi odigrala eno najrazburljivejših tekem letošnje košarkarske Evrolige. Po podaljšku so z 99:97 slavili Moskovčani, a v Litvi so razjarjeni zaradi ukradenih petih sekund.

Varovanci Šarunasa Jasikevičiusa so bili na pragu presenečenja in zmage proti tekmecu, ki v tej sezoni še ni okusil poraza. Še tri minute pred koncem rednega dela je Žalgiris vodil za devet točk (80:71), minuto in 14 sekund pred koncem za šest (84:78). Takrat je Sergio Rodriguez zadel trojko in znižal zaostanek le na tri točke.

Foto: EPA Žalgiris je bil na pragu zmage v Moskvi.

Nato je prišlo do spornih trenutkov dvoboja. Litovci so bili v posesti žoge, ko je ura, ki označuje dolžino napada, kar naenkrat skočila z 18 na 13 sekund. Žalgirisu je potekel čas za napad, na drugi strani pa je Sergio Rodriguez s peto trojko izenačil izid in dvoboj popeljal v podaljšek.

Ok @EuroLeague and @cskabasket, what was that? Check how shot clock jumps from 18 to 13. Possession ended in shot clock violation pic.twitter.com/q7Uw99YRQk — Jonas Miklovas (@jmiklovas) 21. november 2018

Tudi v dodatnih petih minutah je bil španski organizator ključni mož. Dobro minuto je zadel ključno trojko za vodstvo s 97:94. Tekmo je končal pri 26 točkah.

Jasikevičius je takoj po tekmi čestital nasprotniku, a ko so mu pokzali posnetek sporne situacije, je komajda zadrževal jezo. "Bolje je, da nič ne rečem. Če izrečem eno samo besedo, bo takoj na družbenih omrežjih, to pa ne bo dobro," je povedal Jasikevičius.

Žalgiris je na vodstvo Evrolige poslal pritožbo, vendar je možnost, da bo uspel praktično nična. To pa ni edina sporna situacija, ki se je zgodila v Moskvi v tej sezoni. Ko je sredi oktobra pri Cskaju gostovala Darušafaka, so pri zapisnikarski mizi domačim pripisali dodatno točko - s 67:54 na 68:54 - čeprav ni bila dosežena. V zadnji minuti je razlika padla na 78:74 in Turki prav zaradi te točke izida niso mogli izenačiti.

