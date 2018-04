Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Andreas Felder je že skoraj štiri desetletja v smučarskih skokih. Tekomoval je že v uvodni sezoni svetovnega pokala 1979/80. Foto: EPA Dodaj v

Felder bo reševal krizo avstrijskih skakalcev

V svetovnem pokalu nanizal 25 zmag

20. april 2018 ob 16:03

Innsbruck - MMC RTV SLO

Andreas Felder je postal glavni trener avstrijske reprezentance v smučarskih skokih. 56-letni Tirolec je zadnje štiri sezone vodil žensko reprezentanco. Nasledil bo nasledil Heinza Kuttina, ki je po slabi sezoni odstopil.

Športni direktor avstrijske smučarske zveze Hans Pum in novi športni direktor za skoke in nordijsko kombinacijo Mario Stecher sta potrdila, da se bo na čelo moške reprezentance usedel izkušeni Felder, ki že 25 let deluje kot trener. Med letoma 1992 in 1997 je vodil avstrijske skakalce, nato tri leta nemške nordijske kombinatorce, med letoma 2000 in 2006 pa še avstrijske kombinatorce.

"Ponudba je prišla zelo presenetljivo. Zelo se veselim tega izziva. Mislim, da imamo v Avstriji odlične skakalce. Sestavil bom močno trenersko ekipo, pomočnika bosta Florian Schabereiter in Florian Liegl . Ključno je, da bomo vsi dihali za isto stvar," je poudaril Felder.

Izjemna kariera skakalca

Felder, ki je bil med letoma 1979 in 1992 odličen skakalec, je leta 1991 osvojil veliki kristalni globus. V svetovnem pokalu je nanizal 25 zmag, zadnjo 29. marca 1992 na Bloudkovi velikanki v Planici. Leta 1986 je na Kulmu postral svetovni prvak v poletih, leto zatem pa še svetovni prvak na veliki skakalnici v Oberstdorfu.

